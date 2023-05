Grup Cardoner es queda els dos ‘esquelets’ inacabats que hi ha a l’entrada a Manresa

Els habitatges iniciats el 2006 al Tossal dels Cigalons, al barri de Saldes-Plaça Catalunya, que fa anys que van quedar a mig fer, com una mena d’esquelets de formigó que recorden constantment a qui passa per davant què va suposar l’esclat de la bombolla immobiliària, ja tenen qui els acabi. La promotora de la companyia manresana Grup Cardoner ha adquirit les dues estructures aturades a l’entrada de la ciutat des de fa més de quinze anys.

Ignasi Cots, soci i director general de la companyia, explica que cada dia, quan va a la oficina a treballar, passa per davant dels dos edificis, situats al carrer de Prudenci Comellas i al de Miquel Martí i Pol, i que, per tant, és molt conscient de la mala imatge que donen a aquest sector de la ciutat a l’entrada pel Pont Nou.

Les dues estructures les va adquirir a les promotores propietàries el fons immobiliari Cerberus, amb qui ha negociat Grup Cardoner i s’ha posat d’acord per comprar-les i poder-les acabar.

Inici de l'actuació aquesta setmana

A la construcció del carrer de Prudenci Comellas, per a la qual ja tenen la llicència d’obra per poder engegar l’actuació aquesta setmana, hi faran 71 habitatges, amb una durada prevista de les obres d’entre 16 i 18 mesos. Pel que fa al carrer de Miquel Martí i Pol, per a la qual també han demanat la llicència però encara no la tenen, tindrà 24 habitatges. A les dues hi haurà dues plantes soterrani destinades a aparcament.

Aquests 95 pisos en total se sumaran als d’una altra obra nova que té Grup Cardoner al carrer de Serret i Arbós, amb 31 habitatges més. Les tres promocions es destinaran a lloguer o venta, en funció de la situació del mercat un cop finalitzades, comenta Cots.

Explica que, el fet que les dues construccions hagin estat tants anys a mig fer no suposa cap inconvenient pel que fa al manteniment, atès que el formigó pot aguantar tant anys com es vulgui, sempre i quan l’estructura estigui ben feta, «com és el cas».

En total, Grup Cardoner està construint aquest 2023 uns 500 habitatges, més de la meitat dels quals són de protecció oficial amb règim general i concertat, cap d’ells a Manresa.