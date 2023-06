Junts proposa Bacardit com a número 2 amb competències sobre els grans projectes de Manresa

Esquerra i Junts van celebrar aquest dimarts una tercera trobada per buscar punts d’acord per formar equip de govern a l’Ajuntament de Manresa. Es van citar al capvespre a la seu de Junts, al passeig de la República. La reunió anterior es va celebrar al local d’ERC de la plaça Major, segons ha pogut saber Regió7.

La delegació d’Esquerra estava encapçalada per l’alcalde i candidat a la reelecció, Marc Aloy, mentre que per Junts el número 1 de la llista, Ramon Bacardit, no hi ha ssistit. Ha delegat les negociacions a un equip de «confiança personal i d’acord amb el partit», segons va declarar a aquest diari (vegeu Regió7 del dimarts).

Aquest equip estava format per la número 2 de Junts, Mònica de Llorens; el regidor i fins ara membre de l’equip de govern i tres a la candidatura, Josep Gili; i l’assessor de Bacardit, Ferran Fernàndez. Esquerra va repetir equip negociador amb la 2 de Marc Aloy, Mariona Homs, i Ramon Fontdevila. En tancar edició continuaven reunits.

Junts proposa que Bacardit assumeixi la primera inença d'alcaldia de Presidència, amb competències sobre els projectes estratègics de la ciutat. Esquerra tindria l'alcaldia els quatre anys de mandat. És un dels punts que la formació ha presentat a les negociacions. També demana un canvi de política de comunicació de govern. Cada regidoria tindria llibertat de comunicació en temes de la seva competència.

De la primera trobada a ara

La primera trobada entre Aloy i Bacardit es va dur a terme poc després de les eleccions del 28-M. Tant els uns com els altres van perdre vots i regidors. Esquerra n’ha tret 7, i Junts, 6. Sumarien majoria absoluta, 13 regidors. Els dos últims mandats han format govern.

En aquella ocasió es van veure sols i bàsicament van valorar els resultats de les eleccions i la campanya, on hi ha hagut força retrets entre ells.

Dilluns es van tornar a veure, ja amb els sus equips, per començar a detallar com s’hauria d’afrontar un possible acord.

Junts va expressar la seva voluntat de continuar al govern, però sense descartar anar a l’oposició si no hi ha un canvi de formes de fer. També va reclamar un govern amb responsabilitats compatides al 50 % entre els dos grups, sense que l’alcaldia hagi de suposar una línia vermella que es concretaria en aquesta inença d'alcaldia de Presidència.

A partir d’aquí han d’entrar en detalls com el model de governança, i, si l’acord avança, polítiques sectorials.

Esquerra, per la seva part, va fer públic dilluns un comunicat en el qual va manifestar la seva voluntat d’explorar un acord de govern i d’investidura amb Junts. Va expressar el seu desig de «refer confiances amb els projectes que fins ara teníem en comú».

A proposta de Junts, les dues formacions s’han donat un marge de 7 dies per arribar a un acord.