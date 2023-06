La selectivitat porta 990 alumnes a Manresa

Un total de 990 estudiants, 42 menys que l'any passat, que van superar el miler (1.032), s'examinaran a partir de demà dimecres a Manresa de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU), abans selectivitat. Com el curs passat, els estudiants estan distribuïts en cinc tribunals: dos a l'Escola Politènica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC), un a la FUB-UManresa, un a l'Institut Lacetània i un altre a l'Escola Joviat. Provenen de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès.

A diferència del juny de l'any passat, en què la selectivitat va coincidir amb una onada de calor a Catalunya i va generar queixes per part del professorat del tribunal del Lacetània perquè, a les 3 de la tarda, el primer dia, van fer proves amb temperatures a les aules de 35 graus, enguany, a priori, no perilla que alumnes i professors hagin de partir la calorada d'aleshores. Aquest dimecres, la previsió és que el termòmetre no superi els 27 graus, mentre que, demà passat, dijous, la màxima se situarà en els 26 graus.

La primera prova a què hauran de fer front els alumnes, de 9 a 2/4 d'11 del matí, serà la de Llengua Castellana i Literatura. Fins a les 12 del migdia, tindran temps de descans i a aquesta hora començaran la prova de Llengua Estrangera. A la tarda hi haurà proves de matèries optatives.

La selectivitat s'allargarà fins dijous i divendres. Posteriorment, el calendari serà el següent:

Resultats de la prova : dijous 22 de juny.

: dijous 22 de juny. Sol·licitud de revisió de l'examen PAU : del dijous 22 al dilluns 26 de juny.

: del dijous 22 al dilluns 26 de juny. Resultats de la revisió de l'examen PAU : dijous 6 de juliol.

: dijous 6 de juliol. Sol·licitud per veure l'examen PAU: del dijous 6 al dilluns 10 de juliol (només amb petició prèvia).

En aquest enllaç es poden trobar els exàmens i les pautes de correcció de convocatòries de PAU d'anys anteriors.