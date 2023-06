Impulsem està valorant molt seriosament la possibilitat d’entrar al govern de Manresa al costat d’ERC i PSC, segons ha pogut saber Regió7. La decisió no està presa, però podria ser imminent. Fins ara, el grup de Joan Vila es mostrava inclinat a garantir la governabilitat donant suport al govern d'ERC i PSC sense formar-ne part. Les converses que han anat tenint durant els darrers dies els estan fent sospesar molt seriosament la possibilitat d'integrar-s'hi formant un tripartit. Una font d'Impulsem consultada per aquest diari ha insistit que només ho faran si poden incidir en la transformació de la ciutat.

De moment la candidatura anuncia que ha intensificat converses per acordar un pla de xoc en temes com seguretat, civisme, economia productiva i habitatge. És la línia en la qual treballen els equips negociadors d’Esquerra, el PSC i també Impulsem, per arribar a un pacte de govern a Manresa que, segons la formació municipalista, ha de permetre transformar la ciutat.

Regió7 va avançar divendres passat que ERC i PSC tenien avançat un pacte. Dilluns va quedar confirmat que el pacte es faria realitat i que Junts i ERC ha trencat les negociacions. Republicans i socialistes sumen 11 regidors, i amb els 2 d’Impulsem s’assegurarien la majoria absoluta.

Impulsem ha fet públic aquest dimarts al migdia una comunicat en el qual afirma que la candidatura treballa per arribar a un acord programàtic. No cita expressament Esquerra i el PSC, tot i que sí que s’ha fet públic que participa a les converses.

Tampoc no explicita expressament si aquest acord de governabilitat es traduirà en la seva entrada al govern o bé serà un suport extern. Sí que afirma que «la candidatura manresana vol posar al servei de la ciutat l’experiència i el currículum dels regidors entrants, Joan Vila i Jesús Alonso, en matèries com l’economia productiva i l’urbanisme». Vila és empresari, i Alonso havia presidit el Col·legi d’Aqruitectes de Catalunya.

Assegura que les formacions que negocien l’acord plantegen actuar en primer lloc en temes de seguretat i civisme, en recuperar la figura de policia de barri i incrementar la presència al carrer.

També remarca la importància de l’economia productiva i anuncia un pla de xoc en habitatge per incrementar els pisos de lloguer a preus assequibles.

Segons el comunicat d’Impulsem, la «ciutat ha de recuperar una visió i un projecte de futur amb la mirada posada el 2040». Segons el número 1 de la candidatura, Joan Vila, cal actuar per solucionar els problemes de la gent, però també mantenir una estratègia a llarg termini «per tal que la ciutat aconsegueixi tenir un rumb que la torni a fer capital».