Esquerra i socialistes donen per fet el pacte per formar un govern conjunt, tot i que encara s’ha d’acabar de tancar el seu contingut. S’estan negociant encara detalls i serrells. Segons ha pogut saber Regió7, s’ha avançat en el programa de govern, en els projectes estratègics de ciutat i s’ha començat a parlar ja de la composició del nou equip amb l'atribució de regidories. Impulsem hi donaria suport i, de fet, s’ha afegit a les converses, però en principi hi donaria suport sense integrar-se a l'equip de govern, per bé que aquest és un extrem que encara no està completament tancat i que podria evolucionar. ERC i PSC sumen 11 regidors. Amb els 2 d’Impulsem s’assegurarien la majoria absoluta en les votacions que en requereixin.

Aquest dilluns a la tarda s’han reunit l’alcalde i candidat a la reelecció, Marc Aloy, i el número 1 de la llista de Junts, Ramon Bacardit. Les converses entre les dues formacions es van encallar la setmana passada, cosa que va donar pas a l'acord entre ERC i el PSC, tal i com va avançar aquest diari. Ara es donen per trencades definitivament. Aquest mateix dilluns, els equips d’Esquerra, socialistes i Impulsem també s’han trobat per continuar les negociacions. Acord inviable entre ERC i Junts En un comunicat fet públic aquest mateix dilluns al vespre per Esquerra, la formació republicana assegura que ha exposat a Junts «les profundes discrepàncies en qüestions cabdals de programa i model de ciutat», i que han «constatat que el clima de desconfiança impossibilita assolir un acord per governar conjuntament la ciutat». Tal i com ha anat insistint els darrers dies, Esquerra afirma que la seva primera opció era reeditar l’acord amb Junts, que han governat els dos últims mandats, però que el nou equip enapçalat per Ramon Bacardit no es fa seu el llegat dels alcaldes Valentí Junyent i Marc Aloy. Així mateix critica les exigències que va plantejar Junts durant les negociacions, que «suposaven una segregació de l’Ajuntament en dos blocs i unes atribucions desmesurades per al cap del seu grup», Ramon Bacardit. Junts va posar damunt la taula que el govern hauria de compartir responsabilitats a un 50 %, i que Bacardit fos tinent d’alcalde de Presidència amb responsabilitats sobre els grans projectes estratègics de ciutat i també en àrees com comunicació i gerència. Segons el comunicat d’Esquerra, no hi ha «ni la confiança ni la necessària unitat en el model de ciutat», una constatació «dolorosa». En canvi en ls converses amb el PSC hi ha hagut més complicitat i «coincidències programàtiques» per «culminar els projectes iniciats que ja han generat grans consensos en el darrer mandat». Les converses, assegura la nota, continuaran per completar un acord. Converses avançades Regió7 ja va avançar dijous passat que Esquerra i el PSC mantenien converses avançades per formar un govern de coalició, fet que va provocar la reacció airada de Junts, que va titllar Aloy de deslleial, fals, opac i deshonest per haver «prioritzat» un pacte amb els socialistes mentre mantenien converses ells dos. El mateix dijous Esquerra va anul·lar una trobada amb Junts i al vespre va celebrar una assemblea de militants que va ratificar el nou rumb de les negociacions. Paral·lelament Esquerra va fer públic un comunicat en el qual va tornar a insistir que la seva prioritat era arribar a un acord amb Junts, però que l’actitud de «Ramon Bacardit i la seva voluntat de trencar el llegat dels alcaldes Junyent i Aloy» dificultaven «enormement arribar a acords».