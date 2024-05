El mur de competició del Campionat d’Espanya de Dificultat: una fita per a l’escalada nacional

El mur de Dificultat per al proper Campionat d'Espanya de Dificultat i Paraescalada serà històric i un abans i després per a l'escalada nacional. Per primera vegada, un mur exterior internacional s'instal·larà a Espanya i serà utilitzat per a una competició nacional, la que tindrà lloc del dijous 13 al diumenge 16 de juny a Arroyomolinos dins del macroesdeveniment Climbing Madrid- organitzat per Indoorwall i Prensa Ibérica-. Aquest mur serà un atractiu més d'aquest cap de setmana ja espectacular.

La líder en fabricació de murs d'escalada, Walltopia, va ser l'empresa encarregada de dissenyar, amb els estàndards internacionals, aquest mur de competició espectacular que serà l'epicentre del proper Campionat d'Espanya de Dificultat i Paraescalada. Aquesta novetat representa un pas més en la consolidació de l'esdeveniment d’Arroyomolinos com a cita de referència tant a nivell nacional com internacional, i captarà sens dubte la mirada de la IFSC (Federació Internacional d'Escalada Esportiva).

El Campionat d’Arroyomolinos conjuga la màxima competició nacional amb exhibicions i xerrades d’especialistes internacionals com Chris Sharma, Geila Macià, Shauna Coxsey o Carlos Suárez, música en directe, gastronomia (‘food trucks’) i activitats per a totes les edats.

Un esdeveniment de màxim nivell amb un mur de competició exterior també de màxim nivell, no en va, es va utilitzar al passat Campionat del Món d'Innsbruck. És una paret de 15x15, dissenyada d'acord amb els estàndards establerts per la IFSC i que compta amb diferents zones de caiguda i dificultat extrema.

L'espectacularitat del mur el converteix en un atractiu desafiament, no només per als escaladors i paraescaladors, sinó també per al públic per la gran quantitat d'hàbils moviments que veuran fer els atletes nacionals més talentosos. Se'ls contemplarà mentre escalen buscant un límit que mai abans no s'havia vist a Espanya.

A més, l'elecció d'aquest formidable mur afegeix un nou nivell de qualitat a la competició i enriquirà més els nostres atletes i els que encara estan en formació perquè el provaran escaladors des de Sub-14 fins a la categoria Absoluta i les categories de Paraescalada.