Nou conveni de la Seu de Manresa, de moment, sense l’aportació que s’espera de la Generalitat

El conveni que assegura una nova fase de restauració de la basílica de la Seu, la corresponent a aquest any, té garantides les aportacions de la Diputació, de l’Ajuntament i del bisbat de Vic, responsable del temple, amb 60.000 euros cadascun. En canvi, la part de la Generalitat dependrà d’una subvenció que encara no ha estat convocada, a la qual concorrerà el bisbat, com ja va fer fa tres anys.

La subvenció de la Generalitat és triennal i de concurrència pública per a la restauració d’immobles de notable valor cultural per valor de 180.000 euros. Així que es convoqui, el bisbat s’hi presentarà amb la intenció de cobrir durant tres anys l’aportació de la Generalitat. El 2020 ja s’hi va presentar i va rebre els 180.000 euros per a aquell any i el 2021 i 2022. Ara per ara, però, no hi ha res segur.

El 2020 van finalitzar les obres de restauració de la façana sud i l’any a sobre van començar les de la nau central, que és previsible que s’allarguin durant dècades. Acabades les del 2022, el nou conveni ha de servir per fer front a les d’enguany. Es proposa restaurar un mòdul de façana entre els contraforts 2 i 3 de la nau central, amb el finestral i els vitralls corresponents. Atès que en aquesta ocasió es demanarà llicència d’obres per a tres anys per avançar feina, també s’han concretat les obres previstes per al 2024 i el 2025. El 2024 s’ha projectat una intervenció a l’arc botarell doble superior del contrafort 2, on s’han observat les mateixes patologies que a l’arc botarell rehabilitat a la darrera fase d’obres, la de l’any passat. El 2025, la idea és restaurar el mòdul de façana entre els contraforts 1 i 2, amb el finestral i els vitralls inclosos.