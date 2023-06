Ja es poden adquirir a través de la pàgina web del Kursaal (a la icona del capdamunt, a la dreta) les localitats per assistir a la 5a edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a Manresa, que tindrà lloc els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol a l’Institut Lluís de Peguera, la programació de la qual va explicar aquest diari a bastament.

Les entrades es poden comprar per a una sola jornada (10 euros), per a dues (dijous i dissabte o divendres i dissabte, 15 euros) o bé per a les tres (20 euros). Igualment, es poden reservar les entrades per assistir al concert de la Coral Sant Jordi organitzat en el marc de la UCE, que tindrà lloc al Teatre Conservatori el divendres 30 de juny, a les 9 del vespre. L’entrada és lliure però cal fer la reserva prèvia. De moment, encara hi ha lloc.

Les xifres de l'edició del 2022

En l’edició de l’any passat, la UCE va tenir 288 assistents presencials en la jornada del dijous 30 de juny; el divendres 1 de juliol, van ser 201, i el dissabte 2 de juliol, 228. La programació dels tres dies també va tenir persones que la van seguir per streaming. 299 el primer dia; 1.189, el segon, i 283, el tercer. El total d’assistents presencials i de visualitzacions va ser de 2.488 persones. Les sessions van quedar gravades en HD i es poden visualitzar a través de la pàgina web de la UCE. 77 persones van assistir a les dues visites guiades que es van programar.