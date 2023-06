Amb la premissa que el final de la vida forma part de la vida, Sant Andreu Salut es proposa reinventar la forma d’entendre les cures pal·liatives, la vivència tant de les persones ateses com de les seves famílies i tot el procés de dol que es desencadena d’aquests processos. Ho farà amb un nou equipament que entrarà en funcionament el 2026 i que aquest dijous al migdia ha estat presentat com un referent a seguir a Catalunya.

El nou centre estarà integrat en el teixit social i sanitari del territori i pretén ser un canvi de model assistencial en l'atenció pal·liativa per tal de millorar la qualitat de vida, el confort i el benestar de la persona atesa i de la seva família. Un projecte pioner a Catalunya per donar una nova mirada en el procés de dol i el final de vida.

Impulsat i dissenyat pels professionals de Sant Andreu Salut, fundació amb més de 25 anys de trajectòria en cures pal·liatives, vol ser un espai que faci un acompanyament integral en l’etapa de final de vida a la persona i a la seva família en un entorn confortable. Una iniciativa que vol desestigmatitzar la mort i els processos de dol, oberta a tothom, que substituirà l’actual planta de pal·liatius i que es farà realitat mitjançant l'ampliació de l’Hospital Sant Andreu.

Els principis que guien el projecte són la innovació en la humanització de l’entorn assistencial, l’empatia amb la persona i els seus familiars, l’excel·lència en l’atenció, la proximitat en l’atenció, i el respecte en les voluntats, intimitat, valors, creences i preferències de les persones.

Per això, l’ampliació i la nova disposició dels espais de l’Hospital Sant Andreu pren molta rellevància per aquest nou centre, un projecte encarregat a l’estudi d’arquitectura Vitaller.

Com serà el nou espai?

Serà un espai obert i de benvinguda, no només per les persones ateses i les seves famílies, sinó també per a tota la comunitat. El centre enllaçarà amb una secció de l’Hospital Sant Andreu que avui no té activitat assistencial i que és de la mateixa propietat de Sant Andreu Salut, al carrer de l'Hospital de Manresa, on tindrà l'accés, al número 14. En total, s’intervindrà sobre 1.400 m2 de superfície.

Les habitacions seran individuals i àmplies amb uns 24 m2 de mitjana. Hi haurà espais comuns amb sales de lectura i un office per facilitar el teletreball als familiars. Els infants també tindran el seu espai per estar i compartir amb la família i la persona atesa. El centre estarà perfectament adaptat per facilitar la mobilitat i generar punts comuns de trobada i convivència, amb dues sales polivalents.

La llum, la ventilació i l’equilibri en els espais serà una constant. L’edifici combinarà llums càlides i llums indirectes i facilitarà l’orientació espai-temps. A més, hi haurà un jardí terapèutic per estimular els sentits i poder gaudir de la natura i de l’aire lliure.

La presentació del projecte s'ha fet a la Sala Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu amb la presència d'Alba Oms Llobet, delegada de salut de la Catalunya central; Teresa Sabater Ripollès, directora de la Regió Sanitària Catalunya Central; Montse Barniol Carcasona, Delegada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central; Mariona Homs Alsina, directora General de Serveis Socials; Marc Aloy Guàrdia, alcalde de Manresa i president del patronat de Sant Andreu Salut; Manel Valls Martorell, director General de Sant Andreu Salut; Olga Sabartés Fortuny, directora mèdica de l’Hospital de Sant Andreu; Xavier Gómez Batiste, director de la càtedra de cures pal·liatives de l’UVIC-UCC; Albert Vitaller Santiró, arquitecte del projecte i director de Vitaller, arquitectura sanitària, i Manel Peiró Posadas, president del comitè executiu de Sant Andreu Salut.