Un pal de fusta de telefonia situat a prop del camí principal que travessa el bosc de can Font se subjecta amb un cable d'acer que per sobre del camí passa a suficient alçada però va descendint cap a un espai que també és transitat per corredors i ciclistes.

Tenint en compte que el cable no estava senyalitzat i després que s'alertés de la situació, la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia ha posat cintes de senyalització pe prevenir accidents. A més, Aigües de Manresa, que és la responsable de manteniment del parc, s'ha posat en contacte amb Telefònica per demanar la retirada.