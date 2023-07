El nou govern de Manresa aprova prop d’un milió d’euros en sous de regidors i càrrecs

Si el mandat 2023-2027 segueix el to del primer ple de l’Ajuntament de Manresa no serà plàcid. Junts i Fem van obrir foc contra la nova estructura del govern d’ERC, PSC i Impulsem, el personal eventual de confiança i assessorament especial i les seves remuneracions: fins a 958.631 euros bruts anuals.

Són 639.371 euros en sous per a l’alcalde i 10 regidors, més fins a 22.000 euros per a cadascú dels dos regidors de govern que per trobar-se jubilats percebran indemnitzacions per assistència a plens i comissions, més 67.630 euros per al cap de gabinet d’alcaldia i comunicació, 67.630 euros al cap de programes i projectes estratègics, 50.000 euros per al responsable de comunicació, 55.000 euros per al nou comissionat de seguretat ciutadana, convivència i civisme i 35.000 euros per al nou comissionat per la llengua catalana.

Pel que fa a la remuneració de l’alcalde i els regidors de govern, la portaveu, Mariona Homs (ERC), va dir que la retribució per a l’alcalde i els tinents d’alcalde era «exactament el mateix sou base que ja tenien en l’anterior mandat i que no s’actualitza des de l’any 2011. Els sous dels regidors sí que s’incrementen 100 euros mensuals».

Homs va dir que hi hauria «un estalvi de 106.000 euros de despesa en matèria de dedicacions en relació al mandat anterior i de gairebé 70.000 euros si comptem l’import màxim de les indemnitzacions». Homs va dir que per a una ciutat com Manresa el sou de referència era, com a màxim, «de 87.120 euros, molt superior al que percebran els i les regidores de govern de Manresa».

L’alcalde Marc Aloy (ERC) va matisar que la base salarial era la mateixa des del 2011, però s’havia actualitzat amb els increments salarials que hi havia hagut a la funció pública.

Descrèdit o justícia?

Jordi Trapé (Fem) va dir que el primer titular seria que «l’alcalde de Manresa s’augmenta un 14% el sou passant de cobrar 63.639 a 72.478 euros» i que «el cost del sou dels 11 regidors de govern que cotitzen és exactament el mateix que tenia el govern el 2019 amb 16 regidors».

Per a Trapé, en un període de descrèdit de la política, aquests sous «aprofundeixen un forat del qual serà difícil sortir». La resposta de l'alcalde Marc Aloy va ser que «sí, efectivament, l’alcalde Aloy ha cobrat 15.000 euros menys que els meus antecessors per voluntat pròpia i, finalment, ha decidit que té dret a percebre la retribució del 100% que han tingut tots els alcaldes de Manresa. I, és notícia? Pot ser notícia que cobraré 10.000 euros més del que cobrava, però lamento que no se celebrés quan vaig deixar de percebre 10.000 euros, llavors no va ser notícia». La remuneració del govern es va aprovar per 13 vots a favor, el vot en contra de Vox i la resta de grups es van abstenir.

Quan es va aprovar els sous del personal eventual, Trapé (Fem) va dir que «pel que fa al personal nomenat a dit, càrrec de confiança o personal eventual, s’amplia a 5 amb dues noves incorporacions» i això fa que «passem de gastar 120.000 euros el 2019 a 275.000 euros. Multipliquem per 2,3 el cost del personal nomenat a dit. Inflar el sou dels polítics i augmentar els càrrecs de confiança ens fa perdre la poca credibilitat que tenim com a institució».

Ramon Bacardit, president del grup de Junts, va afegir que quan el govern explica els números hauria de sumar els càrrecs de confiança i «se n’adonarà que el cost és gairebé el mateix, no hi ha cap estalvi» en relació al mandat anterior.

La càrrega més forta del cap de l’oposició no va ser en el tema dels sous sinó quan va analitzar l’estructura del nou govern de la qual va dir que s’havia pactat el repartiment de càrrecs, "però no programes coincidents ni models de ciutat, el que generarà incompliments que causaran desafecció", va vaticinar.