Han enviat instàncies «a punta pala», però no se’n surten. Pere Vinyals, actual tresorer i expresident de l’Associació de Veïns de la Torre de Santa Caterina, assegura que fa prop de 40 anys que demanen a l’Ajuntament que asfalti un tram de 300 metres del camí que «cada vegada està pitjor», lamenta.

Com passa amb molts dels barris perifèrics de Manresa, el de la Torre de Santa Caterina és un món a part. S’hi entra per un trencall a la carretera d’Igualada. Superat el gir per anar a l’antiga fortificació que dona nom a l’indret, encara hi ha un bon tram fins arribar on hi ha les cases. N’hi ha «una dotzena» i, per anar amunt i avall, totes depenen del cotxe. A la nit, no només tenen el problema del mal estat del camí, sinó també de l’enllumenat. No n’hi ha.

Vinyals, que és un dels afectats, es mostra indignat amb la «poca paraula» de l’Ajuntament. Comenta que l’última promesa que ho arreglarien els la van fer en el mandat anterior al que ara s’ha acabat. «Fins i tot ens van dir que no ho asfaltarien, sinó que hi posarien una mena de morter de color marronós». Res.

Un perill que preocupa

A banda dels bassals cada vegada més grans que es fan al camí quan plou (tal com mostren les fotos adjuntes), explica que «per sota hi passa una rasa feta fa molts anys que recull l’aigua dels camps i va a parar a la riera de Rajadell», de la qual se n’ha descalçat un tros, «amb el perill que cedeixi el camí». «Per sort, no hi passen camions, llevat dels escombriaires, que hi circulen dos cops per setmana», fa notar Vinyals, que insisteix que cada vegada està pitjor i en reclama «l’arranjament urgent». «Quan plou molt, l’aigua ja passa per damunt del camí».

No és l’única demanda. També reclama que s’instal·li enllumenat públic a partir del tram on s’acaba l’asfalt. Sobre això, informa que al consell del districte de ponent, que inclou els barris de Plaça Catalunya-Saldes, Mion-Puigberenguer, Valldaura, Miralpeix, Suanya, Xup, Torre de Santa Caterina, Tres Creus, Bellavista i Sol i Aire, «entre tots es va acordar destinar els diners a aquesta intervenció perquè al barri no s’hi havia fet res», la qual cosa agraeix. Cada consell de districte de Manresa –n’hi ha quatre: ponent, centre, nord i llevant– rep una aportació anual de l’Ajuntament de 30.000 euros. Els barris respectius fan propostes de millora i es du a terme una votació ciutadana de les que es consideren més necessàries a cada districte, que són les que es prioritzen.

Pendent des de l’any passat

En el cas del consell de districte de ponent, en la reunió extraordinària celebrada el 9 de novembre del 2022 es va acordar presentar només l’actuació del barri de la Torre Santa Caterina, consistent en l’enllumenat del camí de la Torre de Santa Caterina de la Casa Martí al trencall de la Casa Masa-Cal Teleca, pressupostada en 26.465 euros. Amb la quantia sobrant (3.533 euros), es va decidir que es valoraria fer alguna altra proposta. Tot i que hi va haver una participació en la votació molt minsa (33 persones), l’actuació de l’enllumenat és la que ha de tirar endavant. De fet, diu Vinyals, «ja hauria d’estar feta».