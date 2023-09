Es va anunciar en el Pla de mobilitat del 2012, que el Pla aprovat enguany ha rellevat, però no ha estat fins ara que es farà realitat. Dilluns vinent començaran les obres per millorar la mobilitat al barri de la Sagrada Família. Segons l'Ajuntament de Manresa, ho farà possible la disminució de trànsit en carrers troncals del barri que ha comportat l’entrada en funcionament de l’avinguda dels Països Catalans, el juliol de l’any passat. Tal com preveia l’anterior Pla de mobilitat, la carretera del Pont de Vilomara guanyarà un bon tram de pujada (fins al carrer de Sant Blai) i el carrer de Sant Cristòfol passarà a ser tot de baixada. A banda, es farà una vorera de quatre metres d’amplada al tram de la carretera del Pont entre els carrers de Viladordis i de Sant Maurici, que ara és d’1,5 metres; i al carrer de Sant Cristòfol a partir del xamfrà del carrer de Viladordis en direcció ascendent, on ja hi ha pintada fa temps una franja de color groc que és la que s’ampliarà. Ambdues voreres seran arbrades.

Les obres les han anunciat aquest migdia Carles Garcia Estany, regidor d'Urbanisme i Mobilitat, i Lluís Vidal Sixto Orozco, regidor d'Acció Comunitària, que a les 6 de la tarda s’han reunit amb veïns del barri de la Sagrada Família per explicar-los el projecte. Les obres es faran en dues fases amb un pressupost de 355.000 euros. La primera començarà dilluns vinent, dia 18 de setembre, amb una durada de cinc mesos, i la segona, a començament de l’any vinent, amb una durada que no s’ha concretat però que és previst que rondi els tres mesos. Sixto ha remarcat la importància de les actuacions, que Garcia ha explicat fil per randa. Ha posat en relleu que, per una banda, el que faran serà «racionalitzar el trànsit» i, per l’altra, «ampliar l’espai per a vianants». Ha recordat que, «arran de l’obertura dels Països Catalans, s’ha detectat una reducció del volum de tràfic als carrers on s’actuarà», amb una disminució d’entre el 18 i 24% al de Sant Cristòfol i d’un 31% a la carretera del Pont de Vilomara, segons les dades recollides entre finals del 2022 i principis del 2023. Ho ha llegit com una «oportunitat per fer actuacions per donar més espai als vianants amb unes voreres més amples amb arbres». Primera fase: 18 de setembre Durant la primera fase de les obres, en la qual s’ampliarà el tram de vorera de la carretera del Pont entre els carrers de Viladordis i de Sant Maurici, dels dos carrils actuals, la carretera del Pont de Vilomara passarà a un en sentit pujada i s’adequarà un pas provisional per als vianants. Un cop acabada l’actuació, es recuperaran els dos carrils, però seran més estrets, la qual cosa es preveu que farà que els vehicles vagin a velocitats més moderades. Enllestida aquesta part, es faran els canvis de sentit de la mobilitat, amb la nova senyalització i l'adaptació dels semàfors corresponent. La carretera del Pont de Vilomara a partir del carrer de Viladordis, que ara és de doble sentit de circulació, passarà a tenir un sentit únic de pujada amb dos carrils (fins a l'alçada del carrer de Sant Blai); i el de Sant Cristòfol, que ara també és de doble sentit de Viladordis cap amunt, passarà a ser tot de baixada igualment amb dos carrils. Per altra banda, el carrer de Viladordis passarà a ser de doble sentit entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Sant Cristòfol (ara té un únic sentit). «El que estem fent és racionalitzar i pacificar la mobilitat» amb «carrers amb un únic sentit» i «fent el referent de malla tipus Barcelona». Un punt molt problemàtic Ha destacat que amb aquest canvis «solucionem un punt problemàtic», que és la cruïlla entre Viladordis i Sant Cristofol, on actualment «els veïns que entren per Viladordis i volen anar a la zona d’Oms i de Prat han de fer un trencall a l’esquerra i, després, tornar a agafar la carretera del Pont de Vilomara. Això es racionalitza amb aquest tram de doble sentit que s’obrirà nou». Sixto ha insistit en la importància d’aquesta millora tenint en compte els problemes que hi ha actualment en aquest punt. Fruit dels canvis corresponents a la primera fase, també n’hi haurà a la L8 del bus urbà, que és la Perimetral. S’eliminaran les parades Gaudí, Mercat de la Sagrada Família i Escola Ítaca i es traslladaran al CAP Foneria, Roger de Flor i Espai Jove Joan Amades, respectivament. A partir del carrer de Joan Fuster, mantindrà el recorregut actual. Segona fase: a partir del 2024 La segona fase, la que es posarà en marxa a partir del primer trimestre del 2024 (actualment s'està licitant), inclourà la construcció de la nova vorera més ampla i arbrada al carrer de Sant Cristòfol, inclòs el xamfrà. Garcia ha recordat que «hi ha un pla de millora de voreres i de racionalització de la mobilitat» i que «aquesta era l’actuació més urgent, però n’hi ha més de programades de cara a l’any vinent. Hi ha zones detectades i estem en la fase de dir quines tiraran endavant i quines no».