Les conseqüències del terratrèmol que va afectar el centre del Marroc la nit de divendres a dissabte continuen preocupant. El sisme va destrossar, sobretot, petits pobles de la zona de l’Atlas i milers de persones s’han quedat sense casa. Amb l’objectiu de donar un cop de mà, la comunitat islàmica de Manresa i altres habitants de la capital del Bages s’han mobilitzat per poder fer arribar ajuda a la gent del Marroc afectada pel terratrèmol que va arribar a tenir una magnitud de 6,8.

Des del dia següent del terratrèmol, les comunitats islàmiques de Manresa i del Bages van començar a treballar per poder aportar el seu granet de sorra. Per fer-ho, van contactar amb l’ONG Islamic Relief, amb qui ja havien col·laborat amb el terratrèmol que va afectar Turquia i Síria el passat febrer. L’organització els va explicar que la millor manera d’ajudar era a través d’aportacions econòmiques. Així, amb menys d’una setmana les comunitats islàmiques han aconseguit recaptar uns 12.000 euros i tenen encara alguna porta oberta que els podria permetre incrementar aquesta quantitat. «Ha ajudat moltíssima gent dins de les possibilitats que té cadascú», explica a Regió7 el president de la comunitat islàmica de Manresa, Noureddine El Benadi. No només estan ajudant persones musulmanes, sinó que El Benadi destaca també que gent que no forma part de la comunitat islàmica ha ajudat econòmicament i que veïns també s’interessen per ajudar de forma desinteressada.

El manresà explica com ha viscut la comunitat islàmica local el terratrèmol del Marroc. «Normalment, igual que quan passa a altres llocs, sap greu que passin aquestes coses. Però quan passa al teu país d’origen, ho sents més fort. A més, quan comences a seguir les notícies, cada vegada et quedes més afectat i penses que has d’ajudar d’una manera o d’una altra.

El Benadi explica que la seva entitat no té constància de veïns de Manresa amb familiars directes afectats greument pel terratrèmol. Tot i això, sí que ha pogut saber com es viu des d’allà la recuperació de la zona afectada. «La gent del Marroc ara està molt solidària i estan treballant molt. Ara veiem per les notícies que hi ha carreteres col·lapsades per camions d’ajuda i això, encara que no ho sembli, és un bon senyal», assegura En Benadi que desitja que l’ajuda es mantingui «fins que aquesta gent recuperi una mica la normalitat».

Diners, però també material

Més enllà dels ajuts econòmics, però, també hi ha manresans que han optat per aportar el seu granet de sorra a través de donacions de material. La recollida de material s’ha centralitzat des de l’agència de viatges Viajes Saad, situada a la carretera de Vic, a prop de la plaça Europa, però s’han fet tantes donacions que no ha donat a l’abast. Per aquest motiu també s’ha buscat ajuda en altres establiments com és el cas de Damaya. Es tracta d’un negoci d’organització de casaments establert a Manresa. Aquest dimecres a la tarda, a més dels diferents productes exposats, la botiga estava plena de caixes de cartró i bosses plenes de material donat per veïns de la capital del Bages. «A l’agència no tenien més espai i nosaltres hem obert les nostres portes. Ens hem ofert per fer un punt de trobada on la gent pugui portar coses», explica una de les propietàries de l’establiment, Fàtima Tahiri. Ara, però, afirma que el més urgent són els medicaments, el material sanitari i productes d’higiene. «Amb mitja hora teníem mitja botiga plena. La gent té moltes ganes d’ajudar», afirma Tahiri. La tarda del dimecres, a més d’estar pel seu negoci, es va dedicar a organitzar les donacions i posar-les en caixes perquè a les 9 de la nit, passava un camió a recollir el material i emportar-se’l cap al Marroc.

En aquest cas, s’han organitzat un grup de persones des de Manresa per portar-hi el material. El camió va sortir dimecres carregat de productes de tot tipus. El que no es va poder endur, precisament, són els medicaments i productes sanitaris ja que es necessita un permís especial que s’està tramitant. Un cop es tingui això, es farà un nou enviament per fer-los arribar. Els recursos en aquest sentit són limitats, però Tahiri assegura que volen ajudar en la mesura que sigui possible.

El sector del turisme, afectat

Miguel López és un manresà que està casat amb una dona originària del Marroc. Juntament amb un altre manresà, Joan Lara, organitzen sovint viatges al Marroc que aprofiten per portar material a les persones més necessitades del país africà, sobretot les allunyades de les grans ciutats. Aquesta tasca fa que tinguin relacions amb el sector turístic del país.

Els seus contactes els han explicat que el sector turístic ha quedat molt tocat per les conseqüències del terratrèmol i sobretot per les imatges que han arribat a altres països a través dels mitjans de comunicació. En aquest sentit expliquen que Marràqueix no va tenir greus afectacions, ja que aquestes van ser més a pobles de la serralada de l’Atlas. De fet, apunten que la ciutat de Marràqueix ja pràcticament està recuperada de les afectacions del terratrèmol i lamenten que el sisme hagi fet baixar l’activitat turística a una ciutat on bona part dels beneficis provenen d’aquest sector.

Mentrestant, l’ajuda comunitària continua arribant i el Marroc continua treballant per poder-se recuperar d’aquest desastre natural.