L'Associació Manresa per la Marató va organitzar un any més l'activitat Àpats, Tapes i Marató, conjuntament amb restaurants de Manresa i de la comarca, per aconseguir aportacions per a La Marató de TV3, que en la darrera edició va estar dedicada a la salut sexual i reproductiva. El passat dia 18 de gener, davant notari, es va fer el sorteig dels números premiats amb un dels 14 àpats per a dues persones dels restaurants participants. Seguidament, fem constar el número guanyador i el restaurant.

0481 : El Mirador de Montserrat

: El Mirador de Montserrat 1347 : La Taverna del Pintxo

: La Taverna del Pintxo 1918 : Golden

: Golden 0287 : Las Vegas

: Las Vegas 1014 : El Traster

: El Traster 1811 : La Cuina

: La Cuina 0486 : Marisqueria Can Ladis

: Marisqueria Can Ladis 1130 : Mas de la Sala

: Mas de la Sala 1894 : Els Noguers

: Els Noguers 0074 : La Pineda

: La Pineda 0820 : Can Pla

: Can Pla 1906 : Casa l'Agulla

: Casa l'Agulla 0054 : Vermell

: Vermell 0960: Cal Spaguetti A data d'avui, la recaptació aconseguida per La Marató de TV3 és de 5.705.395 euros, i, fins el propvinent 31 de març, encara es poden fer donacions. Els canals per fer-ho són per Internet, amb el sistema de Bizum (només cal entrar a l'apartat "Donacions" o "Donar" i posar l'identificador 33333), per transferència bancària (el número de compte és el ES94 2100 0555 34 0202122222; si es fa des de l'estranger cal posar el BIC/ SWIFT CODE: CAIXESBBXXX, i si s'és una entitat que ha recollit diners, es poden ingressar al ES55 2100 0555 37 0201474332), o pel caixer automàtic.