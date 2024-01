L’Ajuntament de Manresa ha fet treballs de millora de l’itinerari del Pont Vell a la Font de Sant Pau, a la vora del Cardener. L’actuació ha consistit en la construcció d’un mur de formigó amb pedres en un tram d’aquest recorregut, deteriorat a causa d’una esllavissada fa més de 20 anys.

El nou mur –15 metres de longitud i 2 metres d’alçada- s’ha fet a la mateixa cota de l’estructura existent, que correspon a un antic canal de la fàbrica que se situava a la vora del Pont Vell, amb la finalitat de no envair la llera del riu.

Camí restablert

Els treballs es va iniciar amb l’enderroc de l’antic pilar d’obra situat a l’extrem del mur i l’excavació les terres necessàries per a la construcció del nou mur de formigó. L’actuació s’ha completat amb la instal·lació d’una petita barana, la pavimentació amb panot de la part de la vorera afectada i l’estesa de tot-ú en part del camí.

Aquesta actuació era una obra molt reclamada per entitats de la ciutat i un cop acabada millora la connectivitat per un punt molt estret per on passen els itineraris de l’Anella Verda M4 - Del Cardener al Llobregat, i M9 - Comtals i la Serra de Montlleó i el camí de Sant Jaume.

Els treballs han tingut un pressupost de 44.024 euros que provenen dels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), adreçat a la recuperació del patrimoni històric per a ús turístic a Manresa, com a destí final del Camí Ignasià.