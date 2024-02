La balsarenyenca establerta a Manresa Àngela Pujol Masana va rebre, ahir dimecres, la visita de l'alcalde Marc Aloy per felicitar-la pels seus cent anys, que li va lliurar un ram de flors i un obsequi en nom de l’Ajuntament de Manresa. La visita es va celebrar al domicili de la centenària, al carrer de Tres Roures, on la van acompanyar familiars seus, que no es van voler perdre aquesta celebració tan especial.

Nascuda el 31 de gener de 1924 a Balsareny, Pujol ha viscut a Sallent i, actualment, a Manresa. És vídua, té 6 fills, 4 nets i 1 besnet. Va estudiar secretariat, comptabilitat, tall i confecció i va aprendre l’ofici de pantalonera. Vinculada a la parròquia de Crist Rei, va fer de catequista. Cosir, pintar i escriure poesia han estat algunes de les principals aficions al llarg d'aquests anys.