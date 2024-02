La Fundació Universitària del Bages (FUB) tindrà pressupost públic per primera vegada. Serà un milió d'euros, segons ha anunciat Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats, en l'acte celebrat aquest migdia a la FUB1, a Manresa, per commemorar els 10 anys de l'acord de federació de la FUBages i la FUBalmes que va fer possible el naixement de la UVic-UCC.

Nadal ha explicat que el conveni programa per a la Fundació Balmes serà de 13 milions. Fent broma, ha comentat que, en bona part, serà possible perquè Marina Geli, metgessa i directora general de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), una de les quatre fundacions que integren la UVic-UCC (juntament amb la FUBages, la FUBalmes i la Fundació Elisava), és "un corcó" que no ha parat de demanar. El conseller també ha titllat de "corcó" l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, abans d'anunciar l'adjudicació, per primera vegada, de recursos públics per a la FUB, que representa el 25% de l'activitat total a la UVic-UCC. Fins ara, tradicionalment, el diner públic només havia anat a la FUBalmes.

Visita a les instal·lacions i brindis

L'acte ha començat a 2/4 de 12 del migdia, però Nadal ha arribat abans, amb temps per visitar el centre de simulació (CISARC) i la FUB4 (l'edifici que acull les aules i espais destinats a la docència); en concret, el Lab_06 i el Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy, on ha signat el llibre d'honor de la universitat. Tot seguit, hi ha hagut un brindis per la primera dècada de vida a la sala de juntes.

A la sala d'actes, que ha omplert tres quartes parts de l'aforament, es notava que era un dia important, amb una nodrida presència de la comunitat universitària, dels centres de salut i econòmics de la ciutat i també de representants i exrepresentants del consistori, inclòs l'exalcalde Valentí Junyent, un dels actors de la federació.

Després de la introducció a càrrec de Carlota Riera, directora de Desenvolupament Corporatiu de la FUB, que ha recordat la recepció pels deu anys, dimarts d'aquesta setmana, de la presidenta del Parlament celebrada a l'hemicicle del Parlament, ha estat el torn de l'alcalde de Manresa i president del patronat de la FUBages, Marc Aloy, que ha recalcat que fa deu anys que "Manresa i Vic vam decidir mirar-nos a la cara i no reüll", una idea, la de la importància de deixar els recels territorials a banda, que ha marcat totes les intervencions.

Un "resultat esplèndid"

Aloy ha parlat d'un "resultat esplèndid", ha celebrat el valuós potencial que implica tenir una universitat a la capital del Bages i ha alertat de reptes de futur com el descens de la natalitat i el finançament, la necessitat de tenir la Generalitat al costat. L'ha rellevat al faristol l'alcalde de Vic i president de la FUBalmes, Albert Castells, que ha insistit en les idees d'Aloy. Ha destacat que la UVic-UCC va servir per omplir "el buit existent a Catalunya" pel que fa a l'oferta universitària; ha recordat el paper que va tenir en la federació l'exconseller Andreu Mas-Colell, i ha insistit en el fet que "no hi havia precedents" d'un acord de federació com el de Manresa i Vic, la qual cosa, ha reconegut, va comportar "dificutats des del punt de vista administratiu". També n'ha destacat que no fos "ni pública, ni privada". Un híbrid o, en paraules de Josep Eladi Baños, rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), "de les universitats rarotes".

Baños ha recordat els nous estudis que ofereix la UVic-UCC aquest curs, Odontologia, Audiologia General i Gestió de la Societat Digital, dos dels quals lligats a les ciències de la salut, i també el salt dels 7.300 estudiants del primer curs als 12.700 d'aquest pel que fa als estudis oficials, amb un increment del 60% en deu anys; d'un 28% en els darrers cinc anys i d'un 10% en el darrer any. Ha incidit en la important presència d'estudiants estrangers i en l'activitat de recerca desenvolupada, de la qual n'han sortit 50 doctors.

Quant als reptes de futur de què han parlat Aloy i Castells i, en concret, la davallada d'alumnat, ha assegurat que és un tema en el qual ja estan treballant i que es compensarà amb la formació contínua i amb la relació amb els centres de formació professional. Com a dades, ha aportat que un de cada quatre alumnes a Vic provenen de la FP i, a Manresa, un de cada tres.

"Un model d'èxit"

El conseller Nadal ha iniciat la seva intervenció afirmant que "el federalisme no existeix, en termes polítics. Només es federen els que es volen federar, i sempre és de baix cap a dalt". Dit això, ha definit el model de la UVic-UCC com un "model d'èxit" perquè "si els estudiants venen i se'l senten seu no és rarot", ha reblat, fent broma amb la definició anterior de Baños.

També l'ha qualificat de model "sòlid, valent i de molta excel·lència". Després de presumir del model universitari al país en general, on ha afirmat que "no s'hi ha colat cap projecte fake" i que ha sabut evitar que ser "un coladero de graus" com passa en altres llocs, i de remarcar "la flexibilitat i llibertat" que ofereix el model híbrid de la UVic-UCC, ha anunciat la inversió.

El 8 de febrer la celebració es traslladarà a Vic

La projecció d'un vídeo dels deu anys i l'aplaudiment dels presents han clos l'acte. La celebració dels deu anys, però, no s'acaba. Ho farà a Vic el pròxim 8 de febrer en un acte al nou Paranimf de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), inaugurat el curs 2022-2023, on s'espera la presència d'Andreu Mas-Colell, exconseller d'Economia i Coneixement, que va tenir paper destacat en la federació.