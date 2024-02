L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, iniciarà aquest divendres a la Font dels Capellans visites de tot un dia als barris de la ciutat amb l’objectiu de mantenir un contacte més directe amb la ciutadania i de recollir propostes de millora provinents del veïnat, del comerç i de les entitats.

SEgons ha explicat l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem, la iniciativa, que s’ha batejat com “L’alcalde als barris”, està contemplada al Pla Director de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, aprovat el passat abril, i s’inicia després que el govern local hagi pràcticament finalitzat una primera ronda amb les associacions de veïns i veïnes de la ciutat, en la qual es van recollir propostes relacionades sobretot amb el manteniment de l’espai públic.

La jornada de l’alcalde al barri de la Font dels Capellans s’iniciarà al matí, amb visites a comerços, equipaments i veïnat. I, a la tarda (de 17.30 a 19.30 h), farà una trobada amb la ciutadania al Casal Cívic de la Font dels Capellans. La ciutadania que ho vulgui pot enviar la seva pregunta a l’alcalde a pdc@avfontdelscapellans.cat o a participacio@ajmanresa.cat.

Contacte directe

Tal com s’exposa en el Pla Director de Participació Ciutadana, el programa “L’alcalde als barris” pretén ser un espai de participació d’àmbit territorial per afavorir la participació i el debat directe amb el màxim responsable municipal.

Es tracta d’una iniciativa que ja funciona amb bons resultats en municipis com Les Franqueses, Esplugues de Llobregat, Rubí, Gavà, l’Hospitalet o Palafrugell, que té l’objectiu d’arribar a la població que no acostuma a participar a través dels canals existents o que no té l’hàbit de participar en entitats i col·lectius que habitualment sí que mantenen un contacte més estable amb l’administració.