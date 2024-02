Moherclima, empresa líder de climatització dedicada en exclusiva a la venda i instal·lació, a Barcelona i la seva província, d'aerotèrmia, calderes de gas, aire condicionat i calefacció domèstica, té en aquests moments 5 processos de selecció per a diferents perfils, tots ells amb una contractació indefinida i amb salaris de fins a 34.000 euros bruts anuals. Unes ofertes de feina a Manresa publicades en els últims dies al portal Iberempleos.

Si ets un professional buscant millorar en el teu camp laboral, amb habilitats resolutives i una orientació cap a l'excel·lència, la companyia t'ofereix l'oportunitat d'unir-te a una empresa líder en climatització. Moherclima creu en el valor del talent per a impulsar l'èxit empresarial. Aquí, tindràs l'oportunitat d'assumir responsabilitats, créixer professionalment i formar part d'una empresa reconeguda en el sector. No et perdis l'oportunitat de tenir estabilitat laboral!

OFERTES DE FEINA A MANRESA

COMERCIAL ADMINISTRATIU

Seràs el/la responsable de l'exposició d'equips de climatització, atenció de clients, assessorament i gestió comercial.

Requisits mínims:

- Experiència mínima: almenys 2 anys.

- Disponibilitat d'incorporació immediata.

- Es valorarà formacions de cursos Comercials, estudis administratius i formació tècnica.

Aptituds del candidat/a:

- Bona actitud i imatge.

- Treballar en equip.

- Persona proactiva amb molta capacitat comunicativa.

- Aportació d'idees que millorin l'activitat.

- Capacitat de trobar alternatives i solucions.

- Bon tracte amb els clients.

- Ganes de tenir projecció en una empresa líder en el seu sector.

Per a inscriure't i més informació sobre l'oferta de Comercial Administratiu a Manresa.

INSTAL·LADOR/A D'AEROTÈRMIA - BOMBES DE CALOR

Les teves funcions: realitzar instal·lacions domèstiques de climatització, instal·lació i substitució d'equips de calefacció actuals per equips d'aerotèrmia - bombes de calor.

Requisits mínims:

- Estudis: ESO.

- Experiència mínima: almenys 2 anys.

- Imprescindible tenir carnet B.

- Disponibilitat d'incorporació immediata.

- Es valorarà formacions del sector climatització.

Aptituds del candidat/a:

- Treballar en equip.

- Aportació d'idees que millorin l'activitat.

- Capacitat de trobar alternatives.

- Responsable.

- Bon tracte amb els clients.

Per a inscriure't i més informació sobre l'oferta d'Instal·lador/a d'Aerotèrmia-Bombes de calor a Manresa.

INSTAL·LADOR/A DE CALDERES DE GAS-GAS OIL

Dos llocs vacants per a realitzar instal·lacions domèstiques de climatització. Instal·lacions i substitucions de Calderes de Gas i Calderes de Gas Oil.

Requisits mínims:

- Estudis: ESO.

- Experiència mínima: almenys 2 anys.

- Imprescindible tenir carnet B.

- Disponibilitat d'incorporació immediata.

- Es valorarà formacions del sector climatització.

Aptituds del candidat/a:

- Treballar en equip.

- Aportació d'idees que millorin l'activitat.

- Capacitat de trobar alternatives.

- Bon tracte amb els clients.

Per a inscriure't i més informació sobre l'oferta d'Instal·lador/a de calderes de gas- gas oil a Manresa.

INSTAL·LADOR/A D'AIRE CONDICIONAT

T'encarregaràs de realitzar instal·lacions domèstiques de climatització, equips d'aire condicionat, splits i multi splits.

Requisits mínims:

- Estudis: ESO.

- Experiència mínima: almenys 2 anys.

- Imprescindible tenir carnet B.

- Disponibilitat d'incorporació immediata.

- Es valorarà formacions del sector climatització.

Aptituds del candidat/a:

- Treballar en equip.

- Aportació d'idees que millorin l'activitat.

- Capacitat de trobar alternatives.

- Bon tracte amb els clients.

Per a inscriure't i més informació sobre l'oferta d''Instal·lador/a d'aire condicionat a Manresa.

