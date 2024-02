L'Ajuntament de Manresa porta a terme aquests dies la retirada de canyars al riu Cardener més gran que ha fet fins ara. La intervenció es fa al llarg de tres quilòmetres, al marge esquerre del riu, el més proper a la ciutat, entre el pont de Sant Francesc i la passera de Can Poc Oli, sobre una zona que suma una superfície de 23.920 m². La inversió és de prop de 240.000 euros, que provenen dels fons Next Generation dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD). L'objectiu és recuperar la biodiversitat del riu i l’ecosistema autòcton.

Els treballs van començar a finals de gener i tenen una durada tres mesos, en els quals hi haurà talls puntuals als trams on s’actua, que se senyalitzaran degudament. Aquest divendres al matí, Pol Huguet Estrada, regidor d’Acció Climàtica, i tècnics municipals, han fet una visita a una de les zones on s’està actuant, a tocar de la Fàbrica Blanca i la Fàbrica Vermella.

Els treballs consisteixen en la tallada general de canyes, l’arrencada de les arrels (rizomes) i el triturat de tota la matèria a menys d’un centímetre per evitar que la canya pugui tornar a arrelar i créixer. Al seu lloc, s’hi plantaran espècies de ribera que havien desaparegut. En concret, 1.030 arbustos (tamariu, gatell, sarga i saüc) i altres tipus de planta (boga, canyís i salicària), que, a partir d’ara, acompanyaran les espècies autòctones que encara resisteixen a la zona, com els àlbers i els freixes. Les plantacions es faran molt properes a l’aigua per assegurar-ne la pervivència.

Recuperar bosc de ribera

L’objectiu del projecte és recuperar el bosc de ribera propi del riu Cardener, que és molt dinàmic i que s’espera que ,a partir d’aquestes plantacions inicials, es pugui anar reproduint al llarg de la següent dècada. De retruc, es preveu que es multipliquin els efectes positius del bosc de ribera, amb un creixement notable de la biodiversitat de plantes i animals, la qual cosa té un efecte positiu en relació amb la mitigació i adaptació al canvi climàtic: és el bosc que més emissions de CO₂ absorbeix; que més refresca la temperatura de l’ambient, constituint un dels millors refugis climàtics de la ciutat; que fixa els sòls contra l’erosió; que és capaç de sobreviure i refer-se dels impactes de les riuades, i que ajuda a descontaminar l’aigua i a rebaixar-ne la temperatura, fet que ajuda les poblacions de peixos.

Una espècie invasora i nociva

Les canyes que hi ha al riu Cardener són de l’espècie Arundo donax, pròpia de l’est i del sud de l’Àsia. Es tracta d’una espècie considerada invasora, que no permet el creixement de cap altra vegetació sota seu, que té un mal comportament hidràulic i que pot arribar a taponar ponts i altres infraestructures. La tendència actual a Catalunya és eliminar-les de tots els corrents fluvials i anar-les substituint per vegetació de ribera, que té un millor comportament hidràulic, crea microclimes adients per a les espècies de riu, neteja l’aigua de nutrients i augmenta l’absorció d’avingudes.

Compliment del Pla Estratègic del Cardener

L’actuació de retirada de canyes forma part del Pla Estratègic del Cardener 2030, aprovat per l’Ajuntament de Manresa l’any 2021, que té com a objectiu conservar i augmentar la biodiversitat i la connectivitat ecològica del riu, millorar l'ús públic de la ribera i donar a conèixer els valors naturals i patrimonials de la zona.

En aquest enllaç adjunt es poden consultar els plànols de la intervenció.