Concòrdia, conscienciació i castell de focs en la vigília de la Festa de la Llum de Manresa

La vigília de la Festa de a Llum de Manresa va tenir, ahir, com a colofó un castell de focs llançat des de la plaça del Milcentenari que va trigar a esclatar més del compte, mentre hi havia qui ja marxava després d’assistir a la plaça d’Europa a l’espectacle El Pacte de la Concòrdia. Al mateix temps, a la plaça de Sant Domènec, un centenar de voluntaris havien materialitzat amb espelmes arrenglerades la proposta d’enguany per a l’Encesa de la Nova Llum d’Òmnium. Un dibuix per conscienciar sobre el drama de les persones que moren intentant travessar el Mediterrani que, si no es mirava des de les alçades, costava d’interpretar.

Enguany, va ser la segona edició de l’espectacle que relleva el Misteri de la Llum, el que es feia a l’interior de l’església del Carme, fins que la parròquia va decidir, l’any passat, assessorada per la comissió de patrimoni del bisbat de Vic, que era millor no fer-li per preservar el mobiliari i patrimoni que acull, després de la inversió en millores al temple. El Misteri de la Llum, una peça introspectiva, ha estat rellevada per un muntatge molt visual sobre l’origen de la Festa de la Llum, que va omplir la plaça d’Europa. El fet que no hi hagués pont, com va passar l’any passat, va fer que s’hi veiés una mica més ambient que aleshores.

L’espectacle, on participen entitats locals, inclou, al final, una cançó i un muntatge audiovisual per on desfilen els atractius de Manresa, incloses imatges d’arxiu de la construcció de parc de l’Agulla i altres que no tenen massa a veure amb la capital del Bages.

Tot seguit, va tenir lloc l’arribada de la llum de Montserrat i l’aigua de la Séquia al monument de la Llum, que infants del Club Atlètic Manresa van lliurar a l’alcalde. A continuació, s’esperava el castell de focs, que es va fer de pregar, però que, un cop va esclatar, va saber satisfer els presents.

Dotze anys de l’encesa

A Sant Domènec, la figura recreada amb petites espelmes al mig de la plaça va atraure la gent que passejava, que hi va fer fotografies. La delegació al Bages-Moianès d’Òmnium organitza l’encesa des de fa dotze anys i, els darrers, convida un artista a dissenyar el dibuix. En aquesta ocasió el navassenc Valentí Gubianas va voler denunciar el drama de les pasteres.

Avui, a partir de les 10 del matí, es faran els actes més tradicionals de la Festa de la Llum, amb el seguici de les autoritats, la solemne celebració eucarística al Carme, la pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme, la Tronada Manresana i la ballada de la imatgeria. A les 7 de la tarda a la plaça de Sant Ignasi, tindrà lloc la inauguració del Museu del Barroc de Catalunya.