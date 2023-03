L’Ajuntament de Manresa ha exposat aquest matí el projecte museogràfic que bastirà el futur Museu del Barroc de Catalunya, que acollirà les obres més representatives del barroc català del país. En aquests moments, el procés per escollir l’empresa que executarà la museïtzació es troba a la recta final. És previst que les obres estiguin ellestides entre finals del 2023 i principis del 2024. Així ho han explicat aquest matí l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols, en una roda de premsa que també ha comptat amb el director del Museu de Manresa, Francesc Vilà Noguera, i amb Juan Carlos Laverde, arquitecte i responsable de disseny museogràfic de Croquis, empresa autora del projecte.

El Museu del Barroc comptarà amb les obres més representatives del museu de Manresa i, a més a més, generarà un discurs d’abast nacional que establirà vincles presencials, culturals i turístics amb altres equipaments del país dedicats al barroc, amb l’objectiu de posar de relleu la riquesa d'aquest patrimoni Catalunya. En aquest sentit, el projecte té el suport de la Generalitat de Catalunya, que el vincula al seu programa ‘Territori Barroc’, amb la complicitat especial del Museu Nacional d’Art de Catalunya, pel que fa a l’accés a les obres de la seva col·lecció, i amb la participació d’altres museus del país, pel que fa a l’aportació d’obres a l’exposició.

Tal com s’ha subratllat avui, el projecte museogràfic aglutinarà i donarà forma a aquest concepte de museu, emprant sobretot dos recursos principals: la presència d’obres de diverses seus i la implementació d’aplicacions audiovisuals i d’interactivitat per tal de proposar al visitant una experiència sensorial.

El futur Museu del Barroc se situarà a la primera planta de l’antic Col·legi Sant Ignasi i, en una primera fase, ocuparà les ales sud i oest, amb un total de 800 metres quadrats expositius. En una segona fase, està previst que el Museu del Barroc ampliï els seus espais per ocupar tota la primera planta entorn del claustre, doblant els metres quadrats expositius.

Àmbits expositius

La visita s’articularà en diversos àmbits d’interpretació autònoms que s’aniran desenvolupant al llarg del recorregut, per acabar en una sala on s’explicitarà la visió global i de context del barroc a Catalunya:

Preludi o pròleg. A l’inici del recorregut, a l’entrada de l’ala oest, el visitant trobarà el primer àmbit o pròleg, que se centrarà en una intervenció audiovisual de caràcter immersiu i emotiu.

Àmbits d’interpretació. Al llarg del recorregut per l’espai expositiu, hi haurà el conjunt de peces exposades, recursos i eines que permetran entendre i interpretar el barroc des de diferents aproximacions.

Escenaris del barroc. Dins la sala gran de l’ala sud, l’exposició es desplegarà en espais temàtics entorn de les formes de treball dels tallers escultòrics, dels ordes religiosos, de la burgesia puixant i de les seves formes de vida i autorepresentació, acabant en un breu apartat que mostrarà la transició cap a una nova estètica que es produeix a l’entrada del segle XIX.

Vèrtexs del barroc. Com a culminació de la visita, la sala gran es transformarà en un espai immersiu audiovisual, on a partir de sis dels objectes exposats arrencaran narracions que obriran uns itineraris filmats cap a diversos temes i llocs dels territoris barrocs catalans.

Mòdul de contextualització (epíleg). Al final del recorregut, un espai de reflexió recollirà aspectes sobre les vicissituds del barroc català, i especialment sobre la valoració d’aquesta forma artística i els processos de destrucció, salvaguarda i recuperació, tant físics com conceptuals, que ha conegut al llarg del temps.

Una rehabilitació integral d’un edifici de 6.000 metres quadrats

Les obres per rehabilitar l’antic Col·legi Sant Ignasi (segle XVIII-XIX) permetran a la ciutat recuperar un equipament patrimonial de 8.000 metres quadrats per destinar-lo a usos culturals i turístics. D’aquests 8.000 metres quadrats, s’ha actuat en 6.000 (els 2.000 restants corresponen a l’arxiu). A la planta baixa, hi haurà l’espai d’acollida de pelegrins, la recepció i sales per a exposicions temporals. A la primera planta s’hi ubicarà el Museu del Barroc de Catalunya, la segona planta es destinarà al Museu de la ciutat de Manresa i la tercera planta acollirà un espai dedicat a la Fundació de Josep Mestres Cabanes, un magatzem, que serà visitable, i els espais tècnics administratius. Pel que fa al claustre, serà de lliure accés i, per tant, quedarà obert a la ciutadania, que guanyarà un nou espai públic preparat també per programar actes culturals.

Els treballs fets i que queden pendents ascendeixen a 9 milions d’euros, IVA inclòs. Tal com ja es va explicar, més de la meitat del finançament (5,2 milions d’euros) prové de subvencions específiques per a la recuperació de patrimoni, provinents dels fons europeus Feder, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i dels fons Next Generation, de la convocatòria del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. El percentatge subvencionat, que ara és del 57,8%, encara té marge per augmentar, ja que poden arribar més ajuts en un futur.

En aquests moments, s’està encarant el tram final de les obres dels nous accessos i de la rehabilitació interior. En paral·lel, l’Ajuntament de Manresa ja ha iniciat la licitació dels treballs de les noves sales del Museu del Barroc, que inclouen l’adequació dels espais i les instal·lacions d’electricitat, climatització i seguretat i, finalment, l’execució de la museografia. Es preveu que els treballs es desenvolupin al llarg d’aquest any i que les noves sales es puguin inaugurar el 2024.

El dissabte 25 de març, visites ciutadanes

L’Ajuntament de Manresa obrirà les portes de l’antic Col·legi Sant Ignasi el dissabte 25 de març perquè totes les persones que ho vulguin puguin conèixer l’equipament per dins i les obres de rehabilitació que s’hi ha fet, incloent els espais que acolliran el Museu del Barroc de Catalunya, on s’exposarà el projecte museogràfic.

Les visites es desenvoluparan al llarg del matí. Són gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. Cal reservar de manera prèvia a través de la web de Manresa Turisme o presencialment a l’Oficina de Turisme (plaça Major, 10), de dilluns a diumenge, de 10 a 18 h.