No és cap novetat que l’Ajuntament de Manresa dona prioritat als vianants. Fa uns anys, un dels punts de la ciutat on es va aplicar amb més insistència aquesta política va ser al nucli antic, amb la creació d’illes de vianants amb vials de plataforma única i prioritat per a les persones que hi transiten. Actualment, l’ampliació de les voreres arriba a tota la geografia manresana, molt sovint, acompanyada per la pèrdua d’aparcament. Just ara, han coincidint en el calendari quatre obres que ho han inclòs: a l’avinguda de les Bases de Manresa i a la carretera del Pont de Vilomara, ambdues acabades, i al carrer de Sant Cristòfol i al carrer de Sant Marc, en execució.

A les Bases de Manresa, a l’altra banda del Centre Hospitalari, entre l’avinguda Universitària i la plaça Bages, la setmana passada va acabar una actuació que va començar el 9 d’octubre passat amb una durada prevista de quatre mesos. A banda de la renovació de la xarxa soterrada d’aigua potable, s’ha ampliat un bon tram de la vorera. S’han renovat les rajoles, hi han plantat arbres i ha implicat perdre la desena de places que hi havia d’aparcament per als cotxes. Ara, només hi ha zona de càrrega i descàrrega, amb una capacitat per a tres vehicles, i aparcament per a motos, que s’ha ampliat perquè, abans, era anecdòtic i, a més a més, no es veien les ratlles.

Canvis amb queixes

A la carretera del Pont de Vilomara, acompanyant una sèrie de canvis viaris, s’ha construït una nova vorera entre els carrers de Viladordis i de Sant Maurici, pujant, a mà dreta, de manera que els vianants han passat de tenir un espai d’1,40 metres d’amplada per caminar a un de 4 metres. En aquest cas, també s’ha arbrat. El canvi no ha entusiasmat alguns comerços del sector, que han perdut la zona de càrrega i descàrrega que hi havia. L’associació de veïns també es va queixar en considerar que fer voreres tan amples és malbaratar espai i que tenir-ne per aparcar és necessari.

Inclòs en el mateix projecte, la setmana passada va començar una actuació que suposarà l’ampliació, pujant, a mà dreta del carrer de Sant Cristòfol, de la vorera entre el carrer de Viladordis i el de Pilar Bertran Vallès, que també tindrà una amplada de 4 metres. En aquest cas, la franja que es guanya ja estava pintada de color groc i amb pilones fruit de la decisió de l’Ajuntament de guanyar espai per als vianants amb aquest sistema durant la pandèmia.

En la trobada de l’alcalde amb una trentena de veïns del barri de la Font dels Capellans, fa dues setmanes, una veïna de la Sagrada Família que s’hi va afegir va retreure que en l’esmentat tram del Sant Cristòfol no hi deixin cap aparcament. L’actuació, amb la millora dels parterres del conjunt residencial Sagrada Família i de la formació d’un recorregut adaptat fins als accessos a les edificacions situades al carrer de Sant Cristòfol, s’allargarà quinze setmanes.

Nou traçat a Sant Marc

Pensant en l’accés a la Cova, el passat 29 de gener van començar unes obres que, amb una durada prevista d’uns quatre mesos, també tenen com a prioritat donar més protagonisme a l’accessibilitat per als vianants i limitar l’espai destinat als vehicles. Inclouen la pavimentació de la part inicial del Camí de la Cova, que la setmana passada estava tot aixecat, i l’ampliació de la vorera del carrer Sant Marc, el nou traçat de la qual es pot intuir. Es plantaran arbres davant la fàbrica del Salt i s’instal·laran daus i pilones de granit per limitar l’accés dels vehicles, que, actuaran com a seients per als vianants a la zona d’estada prevista.