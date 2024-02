El manresà Xavier Safont Moix, pioner de la fotografia subaquàtica a Catalunya i principal promotor del submarinisme al Bages, va morir diumenge quan es trobava a la cabina d'un vaixell durant una expedició de submarinisme a les Maldives a conseqüència d'un infart. Va començar el seu trajecte com a professor de submarinisme a la Catalunya central al Centre Excursionista de la Comarca de Bages i després va convertir-se en un dels principals impulsors d'aquesta disciplina al Centre Excursionista Montserrat. El seu cos es troba en procés de repatriació.

Safont va traspassar diumenge a causa d'un infart quan es trobava a la cabina del vaixell amb què participava en una expedició de submarinisme a les Maldives acompanyat per la seva dona, Alba Camprubí. El cos, que ha estat acompanyat en tot moment per la seva parella i model fotogràfica, es troba en procés de repatriació. Safont estava prejubilat i col·laborava sovint en expedicions de submarinisme a Indonèsia.

Va néixer a Manresa i va començar a bussejar als 15 anys, i amb 18 es va iniciar en el món de la fotografia submarina. Safont va guanyar nombrosos concursos de fotografia submarina, aconseguint premis nacionals i internacionals, entre ells diversos campionats d'Espanya d'apnea i ampolla, i reconeixements en l'àmbit mundial. Un dels primers va ser el subcampionat del món l'any 1986 a Cadaqués fent parella amb el gironí Antoni Miró. Durant dècades, juntament amb la seva dona havia viatjat arreu del món per fer fotografia submarina. Les seves imatges es publicaven en regularitat en publicacions com 'Divers' i 'Let's Dive Mag', i també era molt actiu publicant a les xarxes socials.

Paral·lelament, va ser un dels promotors del submarinisme a la comarca del Bages i va convertir-se en instructor de molts dels esportistes actualment actius en aquesta disciplina a la Catalunya central. Va començar a fer cursos de submarinisme al Centre Excursionista de la Comarca de Bages i, després d'uns anys va passar a fer-ho al Centre Excursionista Montserrat, on va convertir-se en l'ànima de la secció d'aquesta disciplina. La seva activitat com a cursetista la desenvolupava des de Vilanova i la Geltrú, després de traslladar-se d'oficina fa més de 30 anys a l'entitat bancària on treballava. Actualment estava prejubilat.