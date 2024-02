Màrius Medina és de la comarca del Berguedà i pateix cada dia les conseqüències del centralisme. Tot i això, considera que els catalans haurien de fer servir el servei de Renfe molt més del que ho fan.

Què suposa per a vostè viatjar en tren?

Jo quan treballava més anava a tot arreu amb el cotxe i ara m’he adonat que no cal. Per ami anar en tren suposa no haver de fer front a l’estrès dels embussos de trànsit i al fet d’haver de buscar un lloc on deixar el cotxe un cop arribo a Barcelona.

Té alguna queixa del servei?

Sí que en tinc algunes, però la més important és la següent: la gent no aprofita prou el servei de trens i hauríem d’apostar-hi molt més com a país.

Però, les línies van força saturades.

Perquè falta que hi hagi una aposta real pel transport públic. Hem de pensar que el fet que passi un tren cada mitja hora de Manresa a Barcelona és una meravella. Sí que s’han d’arreglar moltes coses, però no massa tinc clar que si no s’ha fet en cinquanta anys, es farà quan hi hagi el traspàs de Rodalies.

Per tant, no està a favor d’aquesta mesura?

No és que no estigui a favor, és que crec que tampoc hi haurà massa canvi pels usuaris. Suposo que per als que manen sí, però per la gent que agafem el tren no crec.