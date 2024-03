L’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem Manresa va expedientar l’1 de març l’empresa que va instal·lar una gran tanca publicitària davant del mural artístic situat a la cantonada de les avingudes de les Bases i Universitària.

L’Ajuntament ha explicat que es va detectar que hi havia una tanca publicitària davant del mural, es va comprovar si tenien llicència «i va resultar que no». Així que «s’ha obert un expedient perquè la retirin, ja que no tenen permís per posar la tanca». Es tracta d’una pintura mural de l’artista FMF (Ferran Manalbens), emmarcada en el projecte Vi_suals i la Fira ViBa per unir patrimoni vinícola i patrimoni artístic.

L'estiu passat, l'Ajuntament va anunciar que la ciutat de Manresa comptava amb una obra permanent a l’aire lliure que uneix patrimoni vinícola i patrimoni artístic, una pintura mural de l’artista FMF (Ferran Manalbens) que mostra el món de la vinya i el vi des d’un punt de vista fresc, esbojarrat i amb una paleta de colors molt saturada i brillant. L’obra, emmarcada en el projecte Vi_suals i la Fira ViBa, es pot veure a la confluència entre l’avinguda Bases de Manresa i l’avinguda Universitària.

L’autor de l’obra és FMF (Ferran Manalbes), un artista graduat en Belles Arts que ha treballat en l’entorn més clandestí de la cultura urbana i l’art de carrer i es caracteritza pel seu estil fresc, despreocupat i lliure que ha deixat reflectit en el mural, juntament amb personatges divertits i esbojarrats.

La mostra artística ha deixat enrere l’exposició col·lectiva d’altres anys per transmutar cap a una proposta permanent i a càrrec d’un sol artista, que deixa a la ciutat una obra relacionada amb el món de la vinya i el vi de la comarca, amb l’objectiu d’enfortir la relació entre el patrimoni vitivinícola i el patrimoni artístic.

Amb una trajectòria de deu anys, el projecte Vi_suals compta amb la complicitat de la Denominació d’Origen Pla de Bages, l’Ajuntament de Manresa, la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC).

Organitzadors

Els organitzadors de la Fira ViBa són l’Ajuntament de Manresa, la Ruta del vi DO Pla de Bages dinamitzada pel Consell Comarcal del Bages i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages i l’associació de privats Bages Impuls. La iniciativa rep el suport també de la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Productes de la Terra i la Generalitat de Catalunya.