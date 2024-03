Coincidint amb el mes de març se celebra la 10a edició de la campanya Els bombers i les bomberes t’acompanyen a donar sang, que suma esforços entre el col·lectiu de Bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits per aconseguir donacions de sang els mesos de març i d'abril. A Manresa, la campanya arribarà a la seu fixa del Banc de Sang i Teixits que hi ha a les instal·lacions de l'Hospital Sant Joan de Déu dilluns vinent, dia 11 de març, de 9 del matí a 8 del vespre. És previst que durant tota la jornada hi hagi un camió de bombers històric davant de l’hospital perquè tothom qui vulgui el pugui visitar. D'altra banda, s'oferirà un refrigeri especial per gentilesa del Forn Jorba i del Forn de Cabrianes. Enguany és la segona vegada consecutiva que la seu fixa de Manresa s'apunta a aquesta campanya. L'any passat hi van fer donació 41 persones.

Prop de 30 parcs implicats En aquesta 10a edició, prop de 30 parcs de bombers de Catalunya donen suport a la trentena de campanyes de donació de sang organitzades a tot el territori per aconseguir sumar més de 3.500 donacions. Durant aquestes setmanes, els bombers i les bomberes, amb la iniciativa del col·lectiu Bombers amb Cor, dinamitzaran les campanyes en molts municipis amb la seva presència per aconseguir mantenir les reserves de sang de Catalunya en un nivell òptim. És imprescindible remuntar les reserves de sang abans de les festes de Setmana Santa, una època durant la qual acostumen a baixar al voltant del 25%. Cal tenir en compte que les plaquetes, un dels elements que s’extreu de cada donació de sang, caduquen al cap de cinc dies, i els glòbuls vermells, al cap de 42. Per això, és important mantenir les donacions al llarg de tot l’any i aconseguir unes 1.000 donacions cada dia. Donar, una festa d’il·lusió i solidaritat Cada any, un parc pren el protagonisme de campanya i es converteix en la imatge de cartell, i enguany és el torn del parc de Terrassa, amb la participació dels bombers que en formen part, juntament amb el teixit social de la ciutat, que inclou entitats culturals i d'oci. Amb aquesta imatge, es vol recordar que donar sang és una festa, un acte d'alegria i d'il·lusió col·lectiva, reforçant així el concepte de comunitat, fonamental en la donació. La dels bombers és una de les campanyes de l’any amb més ambient festiu, participatiu i social. I és que, en algunes d’aquestes col·lectes, la donació de sang estarà acompanyada d’exhibicions de vehicles, excarceracions, demostracions de rescats i activitats per als més menuts. En aquesta pàgina web es pot reservar hora per donar sang en aquesta campanya.