L'Ajuntament de Manresa va presentar aquest matí amb el segon superàvit més alt de la seva història. Si el tancament de caixa dels números del 2022 van donar com a resultat un romanent de tresoreria de 9,5 milions d'euros, el del 2023 va ser de 7,2 milions, dels quals 3,7 milions ja estan compromesos i 3,5 s'haurà de decidir la seva utilització.

L'alcalde Marc Aloy va avançar que hi haurà diners per al festival de cinema Clam, per al Festival Artístic del Barri Antic (FABA), l'impuls al comerç i entitats socials i esportives.

Els 3,7 milions compromesos aniran a parar a pagar factures del 2023 a les quals cal fer front i afegir al resultat de l'any.

Tant l'alcalde com el regidor d'Hisenda, Pere Massegú, han remarcat que l'any s'ha tancat amb unes finances sanejades, un coeficient d'endeutament baix i una mitjana anual de pagament a proveïdors de 37 dies, 1,2 dies menys que l'any anterior.

Endeutament de 48,7 milions

A 31 de desembre l'endeutament se situava en 48,7 milions d'euros si es té només en compte l'Ajuntament (1,5 milions menys que el 2022), mentre que el deute consolidat (el que inclou també organismes que consoliden els comptes amb l'Ajuntament com la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i la Fundació Turisme i Fires) se situava en 49,2 milions (1,6 menys que el 2022).

També s'ha retallat el coeficient d'endeutament, que ha passat del 59% al 52% i del 53% al 51% en el cas de l'endeutament consolidat, que és el que es té en compte per a l'accés al crèdit.