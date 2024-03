Afectacions al carrer de Saclosa i al del Carme per obres d'Aigües de Manresa, a partir de dilluns L'actuació a la xarxa soterrada d'aigua potable del vial de Plaça Catalunya durarà cinc setmanes Al Barri Antic, on se substituirà paviment malmès, durarà una setmana en què no aniran les fotomultes