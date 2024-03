Manresa es retroba amb les virtuts nutritives de les herbes

Redescobrir les virtuts nutritives (i també medicinals) de plantes i flors que es poden trobar en qualsevol punt del recorregut que va portar sant Ignasi fins a Manresa, ha servit aquest dissabte de punt de partida de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, que se celebren aquest cap de setmana a la capital del Bages. N’és la setena edició, que enguany ha deixat el Museu de l’Aigua i el Tèxtil on s’havien celebrat darrerament les jornades, per traslladar-se al claustre de l’antic Col·legi Sant Ignasi, en una clara aposta per vincular l’esdeveniment a la recent inauguració del Museu del Barroc, que hi ha a tocar.

L’obertura de les Jornades ha portat aquest matí desenes de persones al claustre, on hi ha una quinzena de parades de productes de proximitat. D’aquestes, mitja dotzena provenen de les Terres de Lleida, que enguany és el territori ignasià convidat, i que ha portat fins al Bages mostres de vi, torrons, peres amb Denominació d’Origen, formatges i oli.

Parades de productes de proximitat al claustre de l'antic col·legi / MIREIA ARSO

En paral·lel al mercat del claustre, el nou espai ofereix dues sales per a tastos i demostracions culinàries, que s'han estrenat amb una showcooking sobre les virtuts gastronòmiques de les herbes de marges i camins a càrrec de la gironina Iolanda Bustos, que és xef privada i experta en ingredients silvestres.

Plantes per menjar

Posar flors i herbes al plat per enriquir els àpats, o directament a la boca per mastegar tot passejant. Són dues alternatives que Bustos apuntava com a perfectament viables per treure un profit gastronòmic de les herbes, però en aquest sentit lamentava que hi ha hàbits que s’estan perdent. Recorda que temps enrere «era freqüent posar-se una branca de fonoll a la boca quan se sortia a caminar, i també hi ha les crucíferes, que donen un gust picant, o altres d’àcides». Ha posat d’exemple la ravenissa blanca, «amb la pega que en definim el gust a partir de l’associació que en fem amb el wasabi, quan hauria de ser al revés. Acabem comparant coses amb sabors que ens han vingut de fora quan aquí també tenim gustos exòtics però no els coneixem», reblava Bustos.

Iolanda Bustos ha explicat les virtuts de les herbes davant del públic assistent / NIREIA ARSO

La xef, filla d’un pastor i una cuinera, explicava com de petita, en el seu entrepà «sempre hi portava fulles o flors comestibles que collíem al camp». Tot plegat, diu que «són costums que s’han anat perdent, perquè la gent compra el que hi ha al supermercat, i això no s’hi troba». Una situació semblant, apuntava, passa amb els bolets perquè, «a banda dels més comercials i dels que es venen, en tenim molts d’altres que són desconeguts, com el bolet de tinta, que és comestible però de seguida es fa malbé i ja no entra dins de la línia comercial».

Figures de renom

Bustos ha estat l’encarregada d’obrir les jornades d’enguany, però també hi participen altres professionals de renom, «que és una aposta de cada any» en aquest esdeveniment, apuntava el coordinador de Turisme i Fires de Manresa, Ivan Padilla. El programa d'aquest dissabte també preveu la participació de la sommelier Anna Castillo, del xef Jordi Llobet, i de la també xef Martina Puigverd, de Les Cols restaurant. Aquest diumenge serà el torn de Marc Parareda, xef de la Masia Germans Parareda, del sommelier David López, i del mestre pastisser Christian Escribà.

Totes les demostracions estrenen sala en el nou espai del claustre de l’antic Col·legi Sant Ignasi, «que hem volgut recuperar després de les obres del museu com a espai cèntric i proper al nucli antic, amb dues sales per als showcookings i el pati obert que convida a passejar», apuntava Padilla. Es mostrava confiat que aquesta nova aposta donarà bons resultats, «i si aquestes jornades volen posar en valor el patrimoni ignasià, aquest col·legi és molt indicat».