El nou Guimerà de Manresa i l’entorn immediat costaran 4,7 milions d’euros, i els veïns en pagaran 1,4

El projecte per convertir el carrer d’Àngel Guimerà de Manresa en un espai exclusiu per a vianants d’una punta a l’altra, sense vehicles, inclòs el bus urbà, costarà 4,5 milions d’euros. Si s’hi afegeix el cost de les obres a l’entorn immediat (carrer dels Esquilets -o de Sant Joan Baptista de la Salle- i dos trams del Passeig), l'import s’enfila als 4,7 milions d’euros. D’aquest import, els veïns n’hauran de pagar el 30%, que representa 1,4 milions, mentre que el 70% restant anirà a càrrec de l’Ajuntament.

Primeres queixes

El consistori va organitzar, ahir, una sessió informativa a l’auditori de la Plana per tractar el tema de les contribucions, després d’enviar als propietaris afectats una carta amb la quota prevista que hauran de pagar. La sessió es va allargar de les 7 a les 9 del vespre i hi van assistir una vuitantena de persones. Propietaris de pisos es van queixar que, a ells, les obres no els beneficiaran en res i que, si és un bé per a tota la ciutat, l’Ajuntament n'hauria de pagar el 100% del cost. En el mateix sentit, veïns de la prolongació Guimerà van criticar haver de pagar una actuació que consideren que no fa falta. Hi ha qui va parlar d’organitzar-se per portar-ho als jutjats. També van rebre crítiques els canvis de mobilitat previstos.

La idea és que el ple de dijous aprovi aquestes contribucions especials que, per exemple, en un immoble concret poden suposar als propietaris abonar entre 1.700 i 2.500 euros segons el pis.

Si als 4,7 milions del cost del projecte al carrer Guimerà i a l’entorn immediat s’hi afegeix el milió de les obres complementàries que es faran als carrers de Saclosa, Pompeu Fabra i Cardenal Lluc, inclosa la plaça de la Independència perquè hi passi el bus, l’import s’enfila fins als 5,7 milions.

Repartides en sis trams

Les contribucions al carrer Guimerà s’han repartit en sis trams. El tram 1 és el que agafa el tros que va de la Muralla de Sant Domènec al carrer dels Esquilets. El cost és d’1.433.427 euros i l’import que es repartiran les persones que hi tinguin una propietat, 430.028 euros. En aquest tram fa vint anys ja es van fer unes obres de reurbanització que van incloure la renovació del clavegueram, la qual cosa fa que l’import sigui inferior que el del tram 2, el que queda entre Esquilets i Passeig. Puja a 1.909.960 euros, dels quals en pagaran 572.988 els propietaris.

El tram 3 és el tros del Guimerà que va del Passeig al Bruc. El cost és d’1.069.673 euros i 320.902 els pagaran els veïns. Com s'ha dit, ja hi ha hagut queixes pel fet que calgui intervenir en un carrer que, segons diuen, si no fos perquè s’hi vol fer passar el bus, no caldria tocar. Al primer tram també hi ha hagut queixes, justament pel fet que calgui pagar contribucions altra vegada, tenint en compte que ja fa uns anys que se’n van pagar.

Per part seva, l’Associació de Comerciants de Guimerà ha retret a l’Ajuntament que, fins ahir, no s’hagi fet cap reunió per tractar aquest tema en concret i que hagi enviat la carta amb els fets consumats. Han remarcat que l’ens comercial feia temps que reclamava saber el cost del projecte. «Estem indignats per com s’ha portat», han manifestat.

El tram 4 és el dels Esquilets, que té un cost de 168.978 euros, també amb un percentatge a satisfer per part dels propietaris del 30%. El tram 5 és el que va de la plaça d’Espanya a Crist Rei per la banda del Caprabo (baixant a mà dreta), que és per on passarà el bus urbà quan el Guimerà passi a ser illa de vianants. De Crist Rei anirà pel Guimerà fins al Bruc, on podrà girar cap a l’esquerra, continuar per aquest carrer, girar a l’esquerra cap al Saclosa i baixar per aquest vial i pel Cardenal Lluch fins al Pompeu Fabra per sortir a la carretera de Cardona. Com es veu, tot plegat implicarà una sèrie de canvis de sentit.

El tram 6 servirà per fer petites actuacions de millora de l’enllaç entre el Passeig i el carrer Guimerà a la banda a partir del carrer de Canyelles, que és el que hi ha baixant pel Passeig a mà esquerra. Aquest vial canviarà de sentit. En aquest cas, l’import és de 71.298 euros, un 30% dels quals també pagaran els propietaris.

El fet que en el procés participatiu per decidir si es volia un Guimerà per a vianants per on pogués continuar passant el bus o un Guimerà sense, guanyés l’opció sense bus, implica que hi hagi canvis en la mobilitat que requereixin millores pel nou itinerari per on passarà el bus. Són les que es faran amb el milió d’euros que cal sumar als 4,7 de l’import del projecte als sis trams detallats.

Recreació de com quedarà un dels trams del carrer una vegada reurbanitzat / AJM

Primera licitació en marxa

Aquest milió d’euros correspon a la primera licitació en marxa, que inclourà ampliar diferents trams de voreres dels carrers de Saclosa, de Pompeu Fabra i del Cardenal Lluch, reconfigurar la plaça de la Independència i renovar les xarxes de serveis. Per portar a terme aquestes obres, amb una durada prevista d’un any, es van presentar dues empreses. El període de presentació va acabar el gener.

Segons els terminis fets públics per l’Ajuntament, la intenció era iniciar les obres al sector Pompeu Fabra durant el primer trimestre d’aquest any i, pel que fa a les de Guimerà, licitar-les el primer trimestre d’aquest any per començar les dels trams sud (de Muralla a Esquilets) i nord (entre Passeig i Bruc) durant el segon semestre del 2024 i les del tram central (entre Esquilets i Passeig) durant el quart trimestre. La previsió era que poguessin quedar enllestides el segon trimestre del 2025.

[object Object] Abans de les eleccions municipals del maig passat, Impulsem, que ara governa al costat d’ERC i del PSC, va definir com «arbitràries i il·legals» les contribucions especials per les obres del Guimerà. El regidor Jesús Alonso va retreure aleshores que, per fer el càlcul, s’havia fet servir «un mecanisme clarament obsolet». A banda, va fer notar que no es podia fer pagar només als veïns tenint en compte que les obres no només els beneficiaran a ells.

