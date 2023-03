El carrer Guimerà de Manresa tindrà arbres amb grans jardineres i bancs d'obra al mig

El segon trimestre del 2025 és previst que Manresa tingui del tot acabades les obres de transformació del carrer d’Àngel Guimerà i, el maig vinent, abans de les eleccions municipals, l’Ajuntament té la intenció d’aprovar el projecte, ha anunciat avui l’alcalde Aloy. Les obres per fer un Guimerà sense cotxes ni tampoc bus entre la Muralla i Crist Rei generaran canvis importants en la mobilitat. Entre d’altres, comportaran canviar el sentit de la circulació actual de sis carrers, ja sigui en tot el vial o només en un tram.

A més a més, aprofitant que s’ha de canviar el recorregut del bus per treure’l del Guimerà, es faran obres a carrers per on passarà: el tram del Saclosa del Bruc en avall, la plaça de la Independència i el Cardenal Lluch i Pompeu Fabra, vials i plaça on s’ampliaran les voreres i s'hi plantaran arbres, i on es canviarà el sentit de la circulació. Es perdrà l’aparcament que hi ha ara, en el cas del Cardenal Lluch i del Pompeu Fabra (només a una banda)

Mobiliari al mig per no tapar aparadors

El carrer Guimerà serà només per a vianants amb plataforma única i arbres i jardineres amb bancs al mig, amb alguns punts més esponjats (vegeu imatges) on només hi haurà arbres. El disseny del carrer permetrà que l’aigua de la pluja s’infiltri cap al terreny a les zones arbrades i vegetades. La idea primordial és no tapar els aparadors de les botigues, seguint una petició expressa dels comerços del vial. Si s’escau, s’hi podrà celebrar alguna fira i, quant a la possibilitat de posar-hi terrasses, es compta amb què els negocis lligats a la restauració que ja hi ha ara en puguin posar, o conservar, els que ja en tenen, però no es vol omplir el vial de taules i cadires perquè, ha remarcat l’alcalde Marc Aloy Guàrdia aquest matí, en la presentació a la premsa, per a això ja hi ha el Passeig. L’han acompanyat David Aaron López Martí, regidor de Mobilitat i Projectes Urbans, i Núria Masgrau Fontanet, regidora d’Indústria, Comerç i Activitats, que ha anunciat la creació d’una nova marca de territori quan estigui acabat el carrer. Ha definit les obres com «una oportunitat de reforçar i promocionar el comerç de la ciutat i d'aquesta zona». Ha afegit que es tindrà cura de minimitzar l'impacte de les obres.

En el cas del tram des de la plaça de Crist Rei fins al Bruc, que també es transformarà i que només tindrà un carril de pujada (ara és de doble sentit) i permetrà el gir, actualment prohibit, a l’esquerra, s’ampliaran les voreres i s'arbraran. Al tram del Saclosa entre Bruc i plaça de la Independència, que canviarà el sentit de la circulació (ara és de pujada i serà de baixada), s’ampliarà la vorera de la banda del pàrquing Saclosa i s’arbrarà. També s’arbrarà i endreçarà la plaça de la Independència, davant de l’escola Renaixença, que actualment no és plaça ni és res.

Al carrer del Cardenal Lluch també s'invertirà el sentit de la circulació actual. Serà de baixada. S’ampliaran les voreres, s’hi plantaran arbres i desapareixeran les places d’aparcament que hi ha actualment en una banda. En el cas del Pompeu Fabra, s’ampliarà i arbrarà la banda oposada a les galeries, de la qual en desapareixeran les places per aparcar actuals. Aloy i López han remarcat que es tracta de places de zona blava, per a les quals ja cal pagar, de manera que el que comportarà és que aquest pagament en superfície dels conductors es traslladi als pàrquings que hi ha a la zona. L’alcalde ha insistit que és una de les més ben dotades pel que fa als pàrquings públics i privats disponibles.

El gira l'esquerra que hi ha ara al Pompeu Fabra, que desapareixerà amb al canvi de sentit, es podrà fer al Bruc per anar cap al sector plaça Catalunya.

Un projecte «molt complex»

Actualment, la parada del bus al carrer Guimerà, on s’aturen les línies 1,2 i 3, és la més utilitzada. Aloy ha recordat que cada dia hi pugen i baixen més de 5.000 usuaris, que ha situat en 150.000 al mes. També ha remarcat que el projecte resultant és fruit un any i mig de feina, que «era un compromís de govern» i que ha estat «molt complex» perquè «és repensar tota aquesta àrea central de la ciutat». De fet, ha dit, «és tan complex que porta 40 anys de democràcia esperant que el transformem. Els últims 20 anys hi ha hagut intents, però l’únic que s’ha fet ha estat renovar un tram i ampliar voreres». Ho ha atribuït a l’esmentada «complexitat».

La parada del bus a Guimerà desapareixerà i se n’habilitaran de noves a la plaça de Crist Rei, al carrer de Pompeu Fabra i a l’alçada de Can Jorba, en aquest cas, una a cada banda. Sobre la parada de Crist Rei, López ha informat que encara s’ha de decidir exactament a on anirà. Sí que ha avançat que l’espai que tenen al cap és el que queda al final del Passeig (on hi ha el Llobet) i el que puja direcció Joguiba per Guimerà. És on anirien la parada del bus, dels taxis i la zona de càrrega i descàrrega. Ha parlat de suavitzar el gir que hi ha actualment en la confluència Passeig-Guimerà.

Per la calçada dreta del Passeig en direcció Crist Rei és per on baixarà el bus, que ara passa just per la de l’altra banda, on hi ha el forn Cal Moliné, per anar al Guimerà. Amb els canvis previstos, aquesta calçada, que ara és de baixada, passarà a ser de pujada, com ja havia estat. De Crist Rei al carrer de Canyelles serà illa de vianants -llevat dels cotxes que hi puguin passar: emergències, serveis, veïns...- i del Canyelles cap a la plaça Espanya, hi passaran els cotxes de pujada. El canvi de sentit s’ha fet pensant en els vehicles que vulguin arribar de la carretera de Vic al Passeig que, tal com mostra el mapa, hauran d’anar a trobar el carrer de Puigterrà de Baix, fins al Circumval·lació i, d’aquest, anar cap al Passeig pel Canyelles, que també canvia el sentit de la circulació.

El carrer de Sant Joan Baptista de la Salle (Esquilets) també canviarà el sentit de la circulació actual. Passarà a ser de baixada, però només s’hi podrà passar fins al carrer del Bonsuccés. A partir d’aquí caldrà girar per aquest vial. Només podran utilitzar el tram dels Esquilets del Bonsuccés en avall els veïns amb gual, cotxes d’emergències, neteja, taxis i per fer càrrega i descàrrega, com passa ara al Sobrerroca en relació amb la plaça Major. És probable que es reguli també amb el sistema de fotomultes.

Reforçar la capitalitat de Manresa

López ha insistit que «els projectes urbans tenen una finalitat, sempre. El protagonisme no hauria de ser l'obra sinó la seva finalitat». En aquest cas, «la millora de la qualitat de vida, la del comerç i de l'oferta de serveis que fa la ciutat en aquesta àrea centra». En definitiva, «reforçar el paper de la capitalitat que té la ciutat respecte al territori».

Per altra banda, ha posat de relleu que «hem posat el vianant al centre de totes les polítiques. No només en les de mobilitat sinó també en les de salut», amb una àrea central «menys sorollosa, molt més saludable, molt més amable...».

La decisió de restringir del tot el trànsit al Guimerà és fruit de la primera part del procés de participació (que va incloure una enquesta ciutadana) i implicarà «tenir una illa de vianants amb les característiques restriccions d'accés. Hi podran accedir els comerciants, amb una regulació horària de càrrega i descàrrega; tots els serveis d'emergència, els serveis públics del taxi, les persones amb mobilitat reduïda, els veïns amb algun gual, que són minoritaris», i la neteja.

S'ha referit també a la segona part del procés de participació, aquesta amb els comerciants i veïns, en què van coincidir bastant en les peticions, ha assegurat. Els comerciants van reclamar «un comerç alliberat el màxim possible» i, a nivell veïnal, van expressar «una preocupació per la qualitat del carrer, la jardineria, l'arbrat i pel mobiliari o per l'enllumenat».

Aloy ha repassat el calendari d'obres adjunt. Ha anunciat que el tercer trimestre del 2024, amb la finalització de les voreres dels carrers de Saclosa i de Pompeu Fabra, «el bus ja podrà circular fora del carrer Guimerà» i ha definit les obres al tram central del Guimerà, el quart trimestre del 2014 com «el més complex perquè és una renovació total. Hem de fer serveis, clavegueram, aigua i tots els paviments».

A les 7 de la tarda d'aquest dimarts l'Ajuntament ha fet la presentació del projecte a la ciutadania en una acte al Casino amb entrada lliure.