On es trasllada l’atenció ciutadana d’una quinzena de serveis de l’Ajuntament de Manresa?

L’atenció ciutadana de serveis municipals com Educació, Esports, Residus i Neteja, Salut o bé Infància i Joventut i Serveis Socials, es traslladaran provisionalment a diferents llocs de Manresa els pròxims cinc mesos com a mínim, a causa de les obres que dilluns s’iniciaran a l’edifici dels Infants, a la carretera de Vic. És on l’Ajuntament té bona part de les seves dependències municipals, juntament amb els que hi ha la plaça Major.

A partir de dilluns vinent, 25 de març, l’edifici dels Infants es tancarà i s’atendrà a la ciutadania a tres punts de la ciutat: al carrer Bilbao, 20; al Casal de les Escodines i al centre cívic Selves i Carner. Es preveu que les obres als Infants durin uns cinc mesos. El pressupost és de 265.000 euros.

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat aquest dimecres el trasllat provisional de les dependències municipals que hi ha a l’edifici pels treballs de rehabilitació i millora a l’equipament.

El trasllat progressiu de serveis es farà durant aquesta setmana. Aquests dies es manté encara l’atenció ciutadana amb normalitat i amb els horaris habituals. A partir de dilluns, quedarà tancat, però.

L'atenció ciutadana quedarà així:

Carrer Bilbao, 20, a tocar a la plaça Sant Jordi

Els serveis municipals que s’oferiran en aquestes dependències seran els següents:

Residus i Neteja

Xarxes i Ciutat Intel·ligent

Transport i Estacionament

Educació

Esports

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50-52)

Els serveis municipals que s’oferiran en aquestes dependències seran els següents:

OME (Oficina Municipal d’Escolarització)

Horari: Dimecres i dijous; d’11 a 13.30 h; i divendres de 9 a 11 h.

Centre Cívic Selves i Carner (carrer Bernat Oller, 14-16)

Els serveis municipals que s’oferiran en aquestes dependències seran els següents:

Persones grans

Infància i Joventut

Cooperació

Ciutadania i Projecte Enllaç

Salut

Registre

Serveis Socials Centrals

SIDH (Servei d’Intermediació en Deute de l’Habitatge)

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h; i dimarts de 15.30 a 18 h.

Tots els serveis municipals que es traslladen mantenen els mateixos números de telèfons de contacte.

Una actuació necessària

L’actuació té com a objectiu reparar filtracions d’aigua i reforçar l’estructura metàl·lica malmesa dels terrats i de la façana de la planta segona de l’edifici, unes patologies que amb el pas dels anys han afectat de forma important les plantes inferiors i, segons el consistori, fan molt necessària una intervenció per garantir una millor seguretat i salubritat. Tant pel que fa al seu ús administratiu habitual com per a l’atenció al públic.

Els treballs de reparació es faran per sobre i per sota dels terrats de l’edifici. Per una banda, s’actuarà sobre la coberta plana, modificant i reemplaçant els acabats exteriors, i impermeabilitzant de nou tota la superfície de coberta i recuperant l’estanquitat a l’aigua que ara no existeix amb una renovació de boneres i la creació d’un nou punt de recollida pluvial. Per altra banda, es reforçarà tota l’estructura metàl·lica i se substituirà per nous perfils metàl·lics, aquells elements que es trobin en mal estat o oxidats.

L’actuació es farà sobre una superfície de 177,25 metres quadrats, tindrà una durada prevista de cinc mesos i un pressupost de 264.779,57 euros. Un 50% els aporta el departament de Cultura de la Generalitat, amb uns ajuts adreçats a dignificar elements rellevants del patrimoni manresà.

Edifici modernista del 1901

L'antic Col·legi-Asil dels Infants, després Escola d'Arts i Oficis, és un edifici d’alt valor patrimonial situat a la carretera de Vic, 16, i està protegit com a bé cultural d'interès local. A ser una obra de l’arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. La construcció es va iniciar el 1898 i es va inaugurar el 31 d'agost de 1901.

La seva decoració es pot emmarcar dins el modernisme més historicista, intentant imitar els perfils i formes pròpies dels grans edificis de l’època romànica. Aquestes inspiracions neoromàniques també es poden observar en les arcades cegues que rematen les diferents alçades de l’edifici i en les finestres d’arc de mig punt.

L’edifici es va construir com a objecte de substitució d’un antic orfenat fundat el 1609. Amb el pas del temps ha tingut altres usos, principalment dedicats a l’educació. Actualment, acull diferents serveis de l’Ajuntament de Manresa.