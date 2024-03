La UPC Manresa fa anar el cap a 150 estudiants de batxillerat del Bages en la prova Cangur de matemàtiques

L'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa-UPC Manresa ha tornat a ser seu de la prova Cangur per a alumnes de batxillerat del Bages. A causa de la pandèmia, l’organització d’aquesta prova es va adaptar a les circumstàncies i es va fer als instituts. Actualment, alguns alumnes fan la prova a la UPC Manresa i la resta, als instituts.

30 problemes amb cinc opcions cadascun

Es tracta d'una activitat matemàtica impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières que s'adreça a estudiants de cicle superior de primària i secundària. A Catalunya, l’organitza Societat Catalana de Matemàtiques des del 1996.

Enguany, els participants han fet la prova repartits en diferents espais de la seu manresana, durant l’hora i quart de què han disposat per resoldre els 30 problemes proposats. Uns problemes amb resposta tancada, amb tres nivells de dificultat i amb cinc opcions de resposta per a cada un.

Treballar el raonament i l'enginy

Amb un format de concurs individual, l’objectiu és que l’alumnat participi i dediqui una estona especial a divertir-se tot resolent els reptes plantejats, que es basen més en el raonament i en l’enginy que en coneixements matemàtics específics.

La prova Cangur acaba cada any amb un solemne acte de lliurament de premis, al qual es conviden els 15 millors alumnes de cada nivell, que hi poden assistir acompanyats de la família i d'algun representant dels respectius centres. En aquesta edició, l’acte d’entrega de premis està previst per al 27 de maig, a la tarda, a l’Auditori AXA de L’Illa Diagonal de Barcelona. A més, l’1% de millors puntuacions reben un diploma de menció honorífica i un obsequi.

Al juny, la UPC Manresa també farà un acte de reconeixement als millors classificats a les proves del centre.