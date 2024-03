Un grup de joves apallissa un noi a cops de pal a Manresa

Els Mossos d'Esquadra buscaven aquest dijous a la tarda un grup de joves que dimecres van apallissar un noi a cops de pal al carrer de Santa Llúcia de Manresa. Quan la policia va arribar al lloc dels fets, els agressors ja havien fugit i la víctima presentava diverses ferides i es trobava inconscient. Després de rebre l'atenció del personal sanitari del SEM, va ser traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Els testimonis que es trobaven a la zona van explicar als agents que el grup de joves perseguia el noi i, quan el van atrapar, el van agredir a cops de pal. Es tractaria d'un grup format d'entre tres i cinc persones que els agents busquen des d'aquest dimecres al vespre.

El jove ha interposat una denúncia davant dels Mossos i hi ha una investigació oberta. De moment no hi ha cap detingut.