Fem Manresa acusa l’Ajuntament d’«inventar-se» una oficina d’afectats per ocupacions

El grup municipal de Fem Manresa va fer notar en el darrer ple municipal que a la web de l’Ajuntament de Manresa s’anuncia com a novetat una Oficina d’atenció als afectats per les ocupacions il·legals sense que els consti que existeixi dita oficina.

Captura de pantalla de la web / Regió7

La regidora Roser Alegre va demanar que si el suport a afectats per ocupacions ja es donava des de l’Oficina d’Habitatge «per què carai ens hem d’inventar el nom d’Oficina d’atenció als afectats per ocupacions il·legals? Demano si el govern és conscient del que està fent decidint crear, encara que sigui a nivell de títol, aquesta oficina».

L’alcalde Marc Aloy va assegurar que el govern prenia nota i que, efectivament, «no és una nova oficina. És la mateixa oficina amb els mateixos treballadors i, probablement, el que passa és que està mal escrit».

Segons Aloy, el que hi hauria d’haver és un enllaç per fer arribar queixes o preocupacions sobre ocupacions. «Ho revisarem», va dir.

Aloy va intervenir després que el regidor d’Habitatge, Jesús Alonso, ho expliqués d’una altra forma. Alonso va comentar que el Protocol d’Actuacions en el Parc d’Habitatges aprovat pel ple municipal en el ple de febrer detalla que l’Oficina municipal d’habitatge donarà un servei adreçat als propietaris petits tenidors i el veïnat sobre ocupacions il·legals d’immobles amb l’objectiu d’assessorar-los.

"Ja podem plegar!"

Segons Alonso, la via d’inclusió a la web val a dir que és el mètode més d’usual d’interacció d’interessats i afectats, i és la solució que permet al govern municipal canalitzar millor i amb més eficàcia l’assistència a petits tenidors des de l’Ajuntament. «Per tant, hem actuat en conseqüència a partir del document que hem aprovat conjuntament. Ningú pot al·legar desconeixement. I si no podem fer canvis a la web ja podem plegar!», va dir.

Segons informa l’Ajuntament a la web municipal, en l’apartat de l’Oficina d’atenció als afectats per ocupacions il·legals, «en el cas que els ciutadans es trobin davant d’una comissió flagrant d’ocupació il·legal heu de trucar a la Policía Local de Manresa (938752999) o al telèfon d’emergències 112».

L’oficina d’atenció als afectats per ocupacions il·legals és un espai adreçat a propietaris petits tenidors i al veïnatge per poder donar informació sobre temes relacionats amb les ocupacions il·legals d’immobles, connexions de frau als subministraments, danys als elements comunitaris i conflictes veïnals.

L’objectiu és poder assessorar a la ciutadania sobre què cal fer en casos d’ocupacions sense títol legítim, tant en pisos de propietat com d’immobles contigus.

Per poder abordar la problemàtica de les ocupacions sense títol, l’Oficina Municipal d’Habitatge treballa de forma transversal amb diferents departaments de l’Ajuntament, des de Seguretat ciutadana, Serveis socials, Urbanisme i Salut, entre d’altres. L’atenció ciutadana serà presencial. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia.