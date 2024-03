La pluja de darrera hora no desllueix el final d’una processó compacta

La Processó del Divendres Sant es va escapar de la pluja durant la primera meitat del recorregut pel nucli històric de Manresa però no va poder evitar l’aigua en el tram final. Tot i això, la comitiva de les germandats i confraries participants va poder completar l’itinerari en una edició marcada per la gran assistència de públic.

«Ja va bé que plogui», va apuntar Javier López, vicepresident del Pas de la Germandat Nostra Senyora de l’Esperança Macarena. L’aigua els va enxampar al pas per la plaça Valldaura i els va obligar a suspendre un dels balls previstos, la saeta de la Seu i el reencuentro amb el Sant Crist. Tres actes emblemàtics de la processó la cancel·lació dels quals, però, no va esborrar el bon sabor de boca d’una jornada molt seguida pels manresans a peu de carrer.

«Aquest matí ho estàvem comentant, hi havia molta gent», va explicar López després de la trobada amb els companys de l’entitat per desmuntar el pas. «Vam arribar a la Seu poc abans de dos quarts de dotze de la nit i ens pensàvem que a aquella hora ja no hi hauria espectadors, però ens vem trobar encara força públic». El membre de la germandat i portant de la Macarena també va destacar espais com la plaça Gispert, plens de gent, i va remarcar que «l’actuació coordinada» de totes les entitats va fer possible que es veiés una processó «compacte». De fet, cada grup té un responsable que es comunica amb la resta per anar adequant el ritme de la marxa sense interferències.

Sandra Chirveches es va estrenar com a presidenta dels Armats de Manresa i, a diferència d'altres anys en què formava part de la banda, aquest cop es va integrar amb la Confraria del Natzarè. "La Processó està molt consolidada", va afirmar, remarcant també la gentada que va acompanyar el seguici. "Nosaltres estrenàvem vestuari i no vem acabar d'arribar a la Seu per evitar que la pluja el malmetés, però sí que ho va fer el Natzarè", va afegir. I en clau de futur va remarcar la necessitat que els joves s'apuntin a les entitats per continuar mantenint la festa.

Xavier Belmonte, president de l’Agrupació d’Entitats de Setmana Santa de Manresa i membre de la Confraria de la Bona Mort, també va destacar la gran afluència de persones, sobretot a la sortida, tot i que li agradaria que «part del públic participés des de dins». L’acte, per Belmonte, «està plenament consolidat» en una ciutat que se l’ha fet seva.