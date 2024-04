El comerços del centre de Manresa valoren el reforç policial, però encara detecten inseguretat

Mig any després de la concentració contra la inseguretat al centre de Manresa, comerços i establiments de restauració consultats per aquest diari constaten que el problema no s'ha resolt del tot. Si bé asseguren que el reforç de la presència policial a la zona ha ajudat a rebaixar l'alarma social, lamenten que en alguns sectors persisteixen els furts, les baralles i l'incivisme. Per aquest motiu demanen no abaixar la guàrdia i impulsar mesures més restrictives contra la inseguretat.

Un dels restauradors, Robert Montero, del bar Circus, que se situa just al davant del punt on va tenir lloc la baralla multitudinària que a finals de setembre va desencadenar el clam per la seguretat, explica que des d'aleshores la Policia Local ha reforçat el patrullatge en aquest tram del Passeig i que no s'ha tornat a viure cap incident similar a la zona. Tanmateix, fa notar que es continuen produint altercats com ara "crits o amenaces al mig del carrer o algun robatori puntual que ens fa mantenir les alertes posades", destaca.

Des del bar Miami, Joan Plesea, posa en relleu que d'ençà de la protesta no ha notat "canvis significatius" en matèria de delinqüència i incivisme a la zona. Explica un episodi que va viure recentment quan un home va entrar al seu local i, després d'haver consumit, els va amenaçar per anar-se'n sense pagar. "Tenim la sensació que hem de fer de porters per controlar qui entra i qui surt", relata Plesea, que diu que tanquen d'hora "per por que ens entrin a robar a la nit, quan ja no volta ningú pel carrer".

"Entren a robar en grup"

Els robatoris continuen afectant sobretot establiments d'alimentació com per exemple un conegut supermercat de la zona que prefereix no revelar el seu nom. L'encarregat explica que el problema "no són les persones que s'enduen un paquet d'arròs d'amagat perquè no arriben a final de mes, amb els quals sovint fem els ulls grossos, sinó grups que venen en manada a robar a la botiga i es posen violents". En molts casos, assenyala que "són grups que delinqueixen reiteradament inclús després de passar per comissaria".

Un altre dels establiments que també ha viscut robatoris en els darrers mesos és l'estanc número 10 de la Muralla de Sant Domènec. Una de les dependentes, Paula Marín, explica que el dia que van entrar a robar li van mossegar el colze per endur-se paquets de tabac i altres productes de la botiga. També destaca que sovint alguns clients venen a comprar amb targetes robades. "Ho detecto perquè no se saben el pin de la targeta i fan compres que no superen els vint euros", apunta. La dependenta considera que, a banda del reforç policial, una de les formes per abordar la delinqüència seria "fomentar programes socials que ajudin a reduir la reincidència".

"Hem de conviure amb incívics"

Els comerciants també posen de manifest que un dels factors que els genera inseguretat és l'incivisme a l'espai públic, una qüestió que consideren que tampoc ha desaparegut del tot. Imma Sala, del Contrast fotografia, a la plaça Anselm Clavé, assegura que diàriament han de conviure amb actituds incíviques. "Si volem que el centre històric sigui un espai agradable per passejar, no pot ser que ens trobem gent bevent pel carrer o que els crits i les amenaces siguin constants", posa en relleu.

En la mateixa línia, s'expressa la responsable de l'establiment Franquesa, Paola Dorva, que explica que quan van decidir traslladar la botiga en una cantonada de la Plana de l'Om "ens van posar la por al cos perquè ens van dir que els incidents aquí serien continus". Des que s'hi van establir el mes d'octubre, assegura que no ha viscut cap incident, encara que destaca que sovint "veiem baralles enmig de la plaça que generen mal ambient al barri".

Amb tot, el president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, Antoni Daura, afirma que la sensació d'inseguretat que el mes d'octubre es va posar de manifest en la concentració ciutadana "no s'ha arreglat del tot, però tampoc hem anat enrere". Daura constata que el neguit dels comerciants sobre aquest tema ha disminuït respecte a fa uns mesos, però que encara es detecten furts i incivisme al carrer. En aquest sentit, demana a l'Ajuntament més contundència a l'hora d'aplicar l'ordenança de civisme i mantenir la vigilància policial "sobretot ara que ve el bon temps i la gent surt més al carrer".

Manresa Diu Prou es reunirà divendres amb l’Ajuntament

La plataforma ciutadana Manresa Diu Prou, que l’octubre de l’any passat va convocar la protesta en contra la inseguretat al centre de Manresa, es reunirà aquest divendres amb l’Ajuntament de Manresa per parlar sobre les mesures que es van acordar per dissuadir la delinqüència i l’incivisme. Un dels seus portaveus, Enric Pintado, explica que durant aquest temps la plataforma ha mantingut reunions periòdiques i ha recollit algunes queixes veïnals per transmetre-les el consistori. L’objectiu de la plataforma és continuar actuant com a altaveu dels comerciants i veïns de la zona.

L’Ajuntament ultima els detalls de la nova comissaria de proximitat

L’Ajuntament està ultimant els detalls per obrir la nova comissaria de proximitat al barri antic. Les obres per adequar el local del passeig de la República, que havien de culminar durant el primer tram del 2023, van començar a finals de l’estiu passat amb la previsió de tenir-les a punt aquesta primavera. Amb la reforma executada, la previsió del consistori és posar en marxa el nou servei compartit entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Local que pretén reforçar la seguretat al centre de la ciutat.

L’obertura de la nova comissaria de proximitat és una de les principals millores que pretén reforçar la seguretat a la zona, a banda de la bateria de noves mesures anunciades per l’Ajuntament l’octubre de l’any passat per millorar la seguretat, el civisme i la convivència. Una de les principals accions que es van anunciar és el reforç d’efectius de la Policia Local al carrer a partir de la contractació d’una empresa de seguretat per fer les tasques de vigilància als edificis i dependències municipals, una feina que fan els agents de la Policia Local.

Fonts de l’Ajuntament confirmen que es preveu posar en marxa aquesta mesura en els pròxims mesos. El pressupost amb partides específiques per impulsar les mesures es va aprovar a finals de gener i, en aquell moment, ja es van començar a tramitar les contractacions, segons asseguren fonts del consistori. D’altra banda, indiquen que també s’han iniciat els tràmits per tirar endavant les polítiques socials anunciades, amb la previsió de desplegar cinc programes d’intervenció social per a persones consumidores a la via pública, d’intervenció especialitzada en conflictes, de treball individualitzat cas a cas des de tots els àmbits d’intervenció, de treball amb famílies i entorn i també una estratègia de sensellarisme.

