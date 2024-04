L’Ajuntament sabrà abans de l’estiu si rep 5,8 milions per restaurar la Fàbrica dels Panyos

Les subvencions demanades per valor de 5,8 milions d’euros per a la recuperació de la fàbrica dels Panyos de Manresa s’han de resoldre abans de l’estiu.

L’Ajuntament va sol·licitar un ajut de 3 milions d’euros al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i un altre de 2,8 milions a través del 2% cultural. Aquesta darrera, forma part d’una inversió total de 3,8 del projecte de rehabilitació de sostres, murs i pilars aprovat definitivament al darrer ple municipal, amb un pressupost de 3.800.095 euros.

L’objectiu és avançar per aconseguir que l’antiga fàbrica, situada al barri de Valldaura, esdevingui la porta d’entrada al parc del Cardener i al conjunt de l’Anella Verda de Manresa i, alhora, sigui un espai divulgatiu del procés d’industrialització de Catalunya, tenint en compte que es tracta d’una fàbrica pionera en la industrialització del sud d’Europa.

Hores d’ara es disposa d’autorització de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central, necessari en tractar-se d’un bé declarat Cultural d’Interès Nacional (BCIN). S’hauran de documentar les cales arquitectòniques realitzades al subsòl per tal de comprovar l’estat de conservació del paviment de lloses original i realitzar sota control arqueològic les tasques de retirada de sediment al·luvial a la planta semisoterrani. Es condicionarà la retirada del paviment ceràmic de la planta semisoterrani als resultats de la intervenció arqueològica prèvia.

L’abast de la degradació

Quan hi hagi finançament, durant el procés d’execució de les obres de restauració es realitzaran algunes cales complementàries per verificar l’abast de la degradació de les filtracions especialment a les seccions de forjats amb biguetes metàl·liques, amb biguetes de formigó armat, i a sostres i parets de formigó armat.

El projecte planteja obres de conservació consistents en la reparació de les bigues de fusta deteriorades mitjançant la substitució parcial per seccions de fusta massissa o laminada tractada de característiques geomètriques equivalents, així com la neteja, passivat, i aplicació d’imprimació antioxidant a les bigues de ferro afectades per oxidació superficial, o a les seccions de formigó armat afectades per corrosió de l’armat, a les quals caldrà aplicar morters de reparació.

Als trams de sostres de bigues de fusta esfondrats, o amb una degradació excessiva de les seves capacitats resistents, es preveu la substitució completa de les bigues de fusta, per seccions normalitzades contemporànies equivalents, refent els revoltons amb maó de pla de característiques anàlogues a l’original, i completant l’actuació amb reforços superiors amb panells de fusta contralaminada de manera anàloga als trams de sostres conservats adjacents.

Galeries soterrades amb comportes La dels Panyos és una de les primeres fàbriques construïdes a Catalunya seguint el model de fàbrica de pisos decimonònic anglès, bastida entre 1822 i possiblement 1824. Va entrar en desús a la dècada de 1980. Hi ha un canal cobert per un volum edificat adjacent a la nau on s’emplaçaven unes antigues turbines hidràuliques, a partir de les quals es converteix en una galeria soterrada que travessa transversalment l’edifici fins a desaiguar a la llera del riu Cardener. El tram de canal també compta amb un sistema de galeries soterrades amb comportes.

