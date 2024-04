Obres entre Bufalvent i Cal Garavat provoquen afectacions al trànsit

L’Ajuntament de Manresa inicia dilluns dia 8 els treballs de prolongació de la vorera que connectarà el carrer Alvar Aalto amb la nova passarel·la sobre la carretera C-55, que es va estrenar el novembre passat i que uneix el barri de Cal Gravat i el polígon de Bufalvent. L’actuació es completarà amb la construcció de nous passos de vianants, la prolongació del carril bici, nou enllumenat i nova senyalització.

Amb motiu d’aquests treballs, a partir de dimarts 9 d’abril s’ocuparà el carril de circulació directe del carrer Àlvar Aalto en direcció al polígon industrial de Bufalvent, de manera que els vehicles que circulin en aquesta direcció hauran de circular per la rotonda d’enllaç amb la C-55 per continuar en direcció al polígon.

L’actuació té una durada de quatre mesos i un pressupost de 285.000 euros i té l’objectiu de resoldre la connectivitat d’un entorn que completament està pavimentat amb aglomerat asfàltic, destinat al trànsit rodat, i on els recorreguts de vianants transcorren per espais no adaptats, amb excessiva proximitat al trànsit rodat i amb escasses condicions de seguretat.

Els treballs consisteixen en la construcció d’una vorera de 267 metres de longitud i 4 metres d’amplada, la prolongació del carril bici que transcorre per la vorera de l’avinguda dels Països Catalans fins a l’inici de la passera, el desplaçament del pas de vianants de l’avinguda dels Països Catalans més proper a la rotonda i la creació d’un nou pas de vianants.

L’actuació inclou la construcció d’una cuneta i la seva connexió a la xarxa de clavegueram i la instal·lació de nou enllumenat amb columnes cada 15 metres de la nova vorera, entre altres actuacions. El projecte també inclou l’adaptació de la senyalització vertical i horitzontal per als nous passos de vianants i pel carril bici, el qual es farà per la calçada i delimitat per separadors de PVC.

Pel que fa als passos de vianants, el de l’avinguda dels Països Catalans, atesa l’elevada intensitat de trànsit en aquest punt, tindrà instal·lat un sistema de sensors que s’il·luminaran quan s’utilitzin per part dels vianants, tant a la calçada com als senyals verticals.