La discriminació del català acapara les denúncies ciutadanes a Consum a la Catalunya Central

La nova seu de la delegació del Govern a Manresa a la fàbrica del Salt, amb accés per la plaça del Salt (fins que no hi hagi la definitiva al nou edifici dels antics jutjats), ha acollit aquest dijous al matí la reunió anual del director de l’Agència Catalana del Consum, Albert Melià, amb representants dels consells comarcals, i amb la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Treball a la Catalunya Central, Maria Teresa Clotet, per fer balanç de les actuacions durant el 2023 a la vegueria de la Catalunya Central, que inclou les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i d'Osona. Entre les denúncies de la ciutadania, que s'han doblat respecte a l'any anterior, destaquen, amb prop del 45%, les lligades a la vulneració dels drets lingüístics. Dit d'una altra manera, a la discriminació del català.

En concret, el 2023, a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès (sense Osona) es van fer 4.154 consultes, 1.508 reclamacions i 143 denúncies. Inclosa, Osona, van ser 152 denúncies respecte a les 73 en total de l'any anterior. Prop del 45% correspon a casos en què els consumidors van veure vulnerats els seus drets lingüístics en el marc d'una compra o d'una contractació.

Un moment de la trobada a Manresa amb el director de l’Agència Catalana del Consum, Albert Melià / G.C.

Les principals reclamacions: Endesa, Naturgy i Iberdrola

Quant a les reclamacions, principalment van ser per incidències relacionades amb el subministrament elèctric, els serveis de telecomunicacions i la compra de productes. Endesa és l'empresa que en té més, seguida per Naturgy, Iberdrola, Orange, Vueling, Vodafone, Energia XXI, Edistribución, Telefónica i el BBVA. Les tres primeres sumen 371 reclamacions del total de 711 a la vegueria adreçades a empreses.

En conjunt, respecte a l'any anterior, les consultes van disminuir (-3,56%) i tota la resta (reclamacions, mediacions resoltes, arbitratges, establiments adherits, denúncies i alumnes a l'Escola del Consum) van augmentar. Destaca especialment l'esmentat increment de les denúncies, amb un 108,22% més en comparació amb l'any anterior (de 73 a 152).

El 55% de les reclamacions gestionades el 2023 a la Catalunya Central per l'Agència Catalana del Consum, del Departament d'Empresa i Treball, es van resoldre per la via de la mediació o de l'arbitratge, mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes. És una de les dades que ha volgut destacar Consum pel que fa al balanç a les comarques centrals l'any passat. Els sectors en què se'n van resoldre més són els serveis d'electricitat, gas i aigua, i els serveis de telefonia i internet i, en grau més baix, els financers i de transports.

Valoració positiva del director de l'Agència

Demanat per Regió7, Melià ha fet un balanç positiu de l'activitat de les cinc oficines comarcals de la Catalunya Central que tenen un conveni de delegació de competències amb l'Agència Catalana del Consum. "El que hem destacat és, sobretot, el percentatge de resolució de reclamacions. Tenim un percentatge a tota la demarcació del 55%, que augmenta una mica en comparació a l'any anterior, que estàvem al 50%". Aquestes reclamacions es poden resoldre via mediació i via arbitratge de consum, "i en els dos casos ens augmenta".

També ha remarcat l'augment del nombre de denúncies, "en consonància amb la resta del país" i amb "un percentatge molt elevat de les denúncies per vulneració dels drets lingüístics, cosa que també va molt d'acord amb el que passa a la resta del país". Ha comentat que "en la presentació del balanç de l'activitat global de l'any passat ja vam veure que el nombre d'actuacions de control i també les sancions per l'incompliment o per no respectar els drets lingüístics dels consumidors també van augmentar en general".

També ha volgut posar l'accent en l'increment dels alumnes que han seguit els tallers d'educació en consum que imparteix l'Escola del Consum de Catalunya, amb 537 de Berga, Manresa, Puig-reig i Súria, un 42,4% més que el curs anterior.

El fet que no es resolgui el 45% de les reclamacions gestionades, una "dada que passa a tot el territori", ho ha atribuït a què "els sistemes de resolució de conflictes de consum són voluntaris. La nostra posició és facilitar l'acord. Si les empreses no estan predisposades, nosaltres no les podem obligar a fer que resolguin els casos". Això no és obstacle perquè l'Agència Catalana del Consum pugui valorar en segons quins casos "passar a la inspecció de consum perquè s'adoptin un altre tipus de mesures", ha puntualitzat.

El director de l’Agència Catalana del Consum, Albert Melià, amb la directora dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a la Catalunya Central, Maria Teresa Clotet, i representants del consells comarcals / G.C.

