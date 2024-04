El festival Batecs tanca la sisena edició amb bones xifres de públic

El festival de dansa Batecs ha tancat avui la seva edició més relacionada amb la natura i els elements orgànics. La sisena edició d'aquest esdeveniment va començar divendres passat i ha comptat amb tretze propostes d'espectacles fixes, itinerants i activitats participatives.

La directora artística del Batecs, Laura Bataller, ha fet una valoració molt positiva de l'edició d'enguany. Ha explicat que s'ha arribat a les xifres de públic esperades i ha destacat la plaça Neus Català com un escenari "molt potent" per a aquest festival. Explicava que la seva meta ha estat fer arribar la dansa i el moviment a un públic més general.

També ha remarcat l'aposta ferma pels ballarins de quilòmetre zero. Per ella, el Batecs és "una forma de donar veu i espais als ballarins professionals i preprofessionals de la Catalunya central, per molt que vinguin de fora, sempre hi ha un espai reservat per a les propostes de proximitat".

Subscriu-te per seguir llegint