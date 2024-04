Fem Manresa acusa el regidor Vila de justificar les execucions en calent

El grup Municipal de Fem Manresa ha sol·licitat el «cessament immediat» del regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, per una piulada en la qual insinuava que els problemes de seguretat amb persones reincidents s’acabarien amb una execució. «Segurament, amb un cas semblant a Austràlia, ho han resolt millor. No hi hauria reincidència», va piular Vila en referència a l’apunyalament múltiple que va protagonitzar un home a Sidney abans de ser abatut per la policia. Va causar sis morts, i segons les darreres investigacions, tenia problemes de salut mental. Vila és el líder d’Impulsem, que forma part del govern de l'Ajuntament amb Esquerra i el PSC.

El mateix Vila va esborrar la piulada hores després i va demanar disculpes públicament. També al govern, segons va dir. Hi afegia que «és cert que com a càrrec públic he de contenir, tot i avisa-ho, certes ,opinions personals».

Segons Fem Manresa, aquestes declaracions suposen una «dura contradicció amb els valors fonamentals de la justícia i el respecte els drets humans». Consideren que «les declaracions del regidor són temeràries i molt perilloses, ja que promouen la intolerància i la violència extrema com a resposta a qüestions socials». A més a més, critiquen que Vila exposés la seva opinió compartint una notícia falsa d’un apunyalament a Salt.

No n'hi ha prou

Fem Manresa considera que amb la disculpa del mateix Vila no n’hi ha prou. «El mal ja està fet».

Destaquen que en les seves declaracions posteriors no reconeix «ni la gravetat ni de difondre una notícia falsa ni de plantejar com acceptables les execucions en calent».

Per això Fem Manresa demana el cessament immediat de Vila. Reclama principalment a Esquerra Republicana i a l’alcalde, Marc Aloy, que adoptin les mesures necessàries per «garantir que les persones que ocupen càrrecs públics es comprometin a defensar els valors democràtics i els drets fonamentals de tots els manresans i manresanes».