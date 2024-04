Impulsem Comarques Centrals es presenta a Manresa com un paraigües per als grups independents del territori

Una setantena de persones han assistit, aquest divendres al vespre, a la posada de llarg a Manresa d'Impulsem Comarques Centrals, partit en el qual s'aixopluga la marca Impulsem Manresa i que s'ofereix a fer de paraigües dels grups independents a la Catalunya Central que en vulguin formar part. Entre els presents hi havia Judit Vinyes i Lluís Minoves, de Berga Grup Independent. L'acte, que s'ha allargat hora i mitja i ha inclòs un míting del president del partit, Joan Vila, i una foto final a l'escenari de la resta de membres que formen l'executiva d'Impulsem Comarques Centrals, havia d'incloure una xerrada del cineasta manresà David Victori, que ha excusat la seva presència.

Una aposta "cent per cent municipalista"

Dolors Masats, síndica del nou partit, que ha fet de conductora de la vetllada, l'ha obert amb un repàs del camí fet per Impulsem Manresa des del seu naixement, el gener del 2022, amb una aposta "cent per cent municipalista", fins a entrar a formar part del govern de Manresa. Ha cedit la paraula a Vinyes, que ha parlat de la importància dels grups municipalistes i també ha explicat el camí seguit per Berga Grup Independent fins a tenir dos regidors, com en el cas d'Impulsem Manresa, a l'Ajuntament del seu municipi.

L'ha rellevat a l'escenari Jesús Alonso, d'Impulsem Manresa, que ha intentat resumir les polítiques lligades a Habitatge i Centre Històric a la capital del Bages, atès que n'és el regidor responsable. Entre d'altres, ha explicat les actuacions d'urgència i emergència en habitatge que s'han hagut de fer els darrers nou mesos. Un total de 37, que han inclòs "inspeccionar, desallotjar, tapiar i reubicar" 79 persones. Ha detallat que un 23% eren habitatges ocupats i que, entre un 50 i un 60%, es troben al Centre Històric. En concret, ha detallat, "cada set dies i mig hi ha hagut una situació d'emergència".

"Som el primer partit exclusivament d'àmbit manresà"

Joan Vila ha tancat l'acte amb una extensa exposició sobre la Manresa que vol construir el seu partit, apel·lant a defensar la ciutat i posant com a exemples per emmirallar-se municipis com Basilea, Oñati i Chambéry. Ha remarcat que "som el primer partit exclusivament d'àmbit manresà i el primer del territori pel territori". Ha avançat que la pròxima edició de la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa tractarà sobre demografia, ha tret pit pel fet de ser una ciutat amb dues universitats i ha parlat de projectes com el de la Fàbrica Nova i l'Edifici del Coneixement davant de l'Hospital de Sant Joan de Déu per acollir-hi els estudis de Medicina.

Ha defensat amb molta passió i convenciment el desdoblament de la c-55, moment en el qual ha recalcat que "nosaltres hem obert aquest meló", referint-se a la plataforma cívica presentada aquesta setmana amb l'impuls de la Cambra, Pimec i el grup de professionals Xarxa7 amb aquest mateix objectiu.

Com ha fet Alonso anteriorment, ell també ha parlat de la seva feina al capdavant de les regidories que ocupa: Empresa, Turisme i Coneixement.

Ha definit la vetllada com "el tret de sortida d'una nova etapa" i ha ofert l'aixopluc d'Impulsem per als grups independents d'arrel democràtica i municipalista, als quals ha animat a "fer xarxa".

A l'exterior de l'auditori hi havia butlletes per qui es volgués associar al nou partit. Entre el públic hi havia Carles Garcia, regidor d'Urbanisme i Mobilitat d'ERC a Manresa.

El cas d'Oriol Gès

Quant al fet que un dels membres de la llista electoral d'Impulsem Manresa a les darreres municipals, Oriol Gès, formi part de la llista d'Aliança Catalana de cara a les eleccions del pròxim 12 de maig per Barcelona, Vila ha explicat a aquest diari que Gès es va desvincular d'Impulsem Manresa "just després de les eleccions" quan va transcendir l'estreta relació que encara mantenia amb Aliança Catalana. "Evidentment, nosaltres, a Impulsem, no hi vàrem estar d’acord i així li vam fer saber", de manera que ja va quedar resolt aleshores.