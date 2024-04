Les escoles Vedruna celebren 200 anys d'història a Catalunya

Les escoles Vedruna de Manresa, Artés, Berga, Puigcerdà i Sallent inauguren exposicions que marquen un moment històric compartit: els 200 anys de presència Vedruna a Catalunya. Aquestes cinc mostres commemoratives es podran visitar entre el 24 d’abril i el 2 de juny.

A Puigcerdà i a Manresa ja sumen 170 anys de tradició educativa a cada localitat. Mentre l’escola de la Cerdanya explica la història de Vedruna a partir de diversos objectes, la de Manresa recorre les diferents etapes viscudes des de Casa Caritat, els Infants, Sagrat Cor i fins a Vedruna Manresa. L’escola de Vedruna Berga reinterpreta una classe tradicional, amb l’exhibició d’orles i treballs antics i actuals. A Sallent s’inaugurarà l’exposició "Vedruna, 200 anys seguint el fil vermell" coincidint amb la tradicional festivitat de Corpus de Les Enramades.

I a Artés, el visitant de "Vedruna, 200 anys fent història" descobrirà com han canviat els principals objectes escolars, podrà escoltar anècdotes de diferents generacions d’alumnes i passejar pels 155 anys de recorregut històric de Vedruna al poble.

Les escoles Vedruna tenen avui presència en 33 municipis arreu del país i en tots ells faran memòria de l’empremta local de cada escola i també com a xarxa educativa d’iniciativa social.

Fins a 37 exposicions es podran visitar entre els mesos de febrer i juny en diferents espais públics dels diferents barris i municipis amb escola Vedruna, així com també en el recinte del mateix centre educatiu.

Es tracta d’una iniciativa de la Fundació Vedruna Catalunya Educació en el marc dels actes de celebració dels 200 anys de la congregació de les Carmelites de la Caritat Vedruna. Cada exposició inclou una part comuna, que recull l’origen i la trajectòria de la congregació, i una part amb la història i la vida de cada escola.

Així, el visitant podrà descobrir la tasca de les germanes al servei de l’educació, de la salut i de l’atenció a les persones més desvalgudes. Una història que neix amb Joaquima de Vedruna el 26 de febrer de 1826 a la ciutat de Vic. La seva és la primera institució nascuda a Catalunya adreçada a l’educació de la dona.

Avui la congregació Vedruna, estesa a 25 països del món, continua treballant per atendre les tres grans potes del que anomenem Estat del benestar: l’educació, la salut i l’atenció social. Les escoles Vedruna ja en el segle XIX van ser pioneres en l’educació i són hereves d’aquesta tradició de compromís social.

Per això comparteixen el Projecte Educatiu Vedruna per afrontar reptes socials de primer ordre, com la sostenibilitat, l’atenció personalitzada, l’atenció a la diversitat social, l’impuls de les llengües, l’educació en cultura religiosa o el compromís amb la llengua, la història i la cultura del país. Durant desenes i desenes d’anys han fet una tasca que no cobria l’Administració pública.

L’exposició dels 200 anys expressa la voluntat de continuar essent una part viva, implicada i compromesa amb la xarxa del Servei d’Educació de Catalunya.

Les exposicions de les escoles de la Catalunya Central que es podran visitar