«Comprendre, empatitzar i actuar per transformar el món». Aquest és el lema del Global Camp 2023 que la Fundació Catalunya Vedruna Educació organitza aquest dissabte 4 de març al Recinte firal El Sucre de Vic. En el marc d’aquesta jornada s’hi exposaran fins a 70 projectes educatius que alumnes de les escoles Vedruna de tot el país han impulsat en l’àmbit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i de l’Agenda 2030.

Les inscripcions ja estan obertes a la pàgina web del Global Camp. L’organització preveu la participació de 1.400 persones en aquest esdeveniment únic, adreçat a tota la comunitat educativa.

La inauguració del Global Camp comptarà amb la presència de la consellera d’Acció Climàtica i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Vic, Elisabet Franquesa, i el director general de la Fundació Vedruna Catalunya Educació, Josep Closa, a més d’altres representants polítics dels municipis amb escoles Vedruna, així com de diverses institucions educatives i socials.

9 àmbits per a 70 experiències i 50 aliances

Alumnes, mestres i entitats exposaran els seus projectes conjuntament. La mostra s’organitza en 9 àmbits: emocions, oportunitat, cooperació, terra, aigua, vida, gènere, arrels i salut km 0. L’objectiu de la mostra és compartir experiències reeixides que promoguin nous hàbits i actituds de respecte i compromís amb l’entorn, més enllà de l’escola.

Els 70 projectes exposats són una selecció de les propostes nascudes a les escoles Vedruna. Tenen en comú que s’han realitzat amb la complicitat d’altres agents socials i entitats locals. En concret, participaran a la mostra una cinquantena d’entitats i institucions d’arreu del territori.

El cartell del programa inclou també quatre tallers a l’espai de l’Auditori. Estaran dedicats a la desinformació i verificació digital (amb Learn to check), la indústria de la roba (Ecoinserció), la revista Pantera, sobre la lectura del món des dels ODS (edicions Savanna Books) i la inclusivitat (Associació Alt Ter).

NOU ITINERARI L’exposició parteix de la trajectòria i recorregut en ODS de la xarxa d’escoles Vedruna. I de la implementació de pràctiques educatives transformadores que tenen en compte la persona, el planeta, la pau, la prosperitat i el partenariat. Aquest curs precisament han presentat tot un itinerari educatiu ODS: una proposta pionera per garantir la continuïtat en el treball a favor d’aquests objectius, amb activitats i projectes que cobreixen totes les etapes educatives: des d’infantil fins a cicles formatius i batxillerat. El 2019 la mateixa Fundació Vedruna Catalunya Educació va convocar el Chrome Camp, una mostra de projectes en què s’havia implementat la tecnològica aplicada a l’educació, sempre amb els alumnes de protagonistes.

L’aportació de les escoles de la regió central al Global Camp

Vedruna Manresa participarà a l’espai del Global Camp mostrant-hi tres projectes. Els nens i nenes d’educació infantil 5 anys exposaran el projecte ‘Animals salvatges: llops i coales’, relacionat amb el nom de classe i pel qual van visitar l’Hospital Veterinari Feres de Manresa.

Els alumnes de segon de primària d’aquesta escola presentaran el projecte ‘Ets el que menges’, basat en l’alimentació saludable i de proximitat, i que ha comptat amb les col·laboracions del Mas Casablanca de Taradell i del Molí d’Oli de Rajadell. I els alumnes de tercer hi portaran l’exposició del projecte ‘Animals en perill d’extinció’, realitzada a partir de les seves investigacions i de la visita realitzada a la Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins del Prat de Llobregat.

Així mateix, l’escola Vedruna Cardona presentarà el projecte anomenat ‘Un riu ple de vida’, lligat amb l’ODS 6 (Aigua neta i sanejament). Es tracta d’un treball transversal que compta amb la participació dels alumnes de tota l’escola. S’han realitzat projectes amb l’aigua com a denominador comú amb múltiples activitats adequades a cada nivell. Per exemple, experimentació amb l’aigua, elaboració de maquetes, sortides a les fonts del poble, al naixement dels rius Cardener i Llobregat, i a la planta potabilitzadora d’aigua. El 6 de maig passat l’escola també va participar en la campanya europea Let’s Clean Up amb una acció de neteja a la llera del riu Cardener a La Coromina, conjuntament amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cardona.

Vedruna Sallent presentarà dos projectes: ‘Amb la Salut (no) s’hi juga’ i ‘Fem un punt i apART’. En el primer projecte, relacionat amb l’ODS 3 (Salut i benestar) i realitzat per l’alumnat de primer cicle de Primària, s’ha volgut potenciar la importància de tenir cura de la salut d’una manera divertida, utilitzant el joc com a recurs pedagògic. El segon projecte, vinculat a l’ODS 5 (Igualtat de gènere), ha permès a l’alumnat de Tercer Cicle posar nom de dona al talent femení que durant molts anys ha estat invisibilitzat tant en el món de la música com en el de la pintura.

Per la seva banda, l’escola Vedruna Artés contribuïrà al Global Camp amb els projectes ‘El meu poble’, de l’etapa d’infantil, i ‘Learning to think and live outside the box’, de l’etapa de primària. El primer projecte, que ha treballat els ODS 4 (Educació de qualitat) i 10 (Reducció de les desigualtats), és fruit del contacte que els alumnes dels tres cursos d’infantil han mantingut amb les festes i tradicions locals i, més concretament, amb la Colla Gegantera d’Artés. A partir de l’apropament a la figura dels gegants i tot l’imaginari popular que els envolta, els alumnes han construït un capgròs de paper maixé del qual n’han fet el disseny des de zero ells mateixos.

El segon projecte, que treballa els ODS 3 (Salut i benestar) i 4 (Educació de qualitat), forma part del programa Erasmus+ i d’un treball conjunt amb dues escoles més, una de Londres, al Regne Unit, i l’altra de Suècia. Sota el lema ‘La màgia d’aprendre entre iguals’, els alumnes han creat un break out educatiu multilingüe que relaciona la literatura de la saga de Harry Potter i la identificació i gestió de les emocions.

L'escola Vedruna Berga portarà dos projectes al Global Camp. Els infants d’educació infantil 5 han dut a terme el projecte: ‘D’on surt l’aigua?’, estretament vinculat als següents Objectius de Desenvolupament Sostenible: ODS 6 (Aigua i sanejament); ODS 12 (Consum i producció responsable) i ODS 13 (Acció climàtica).

Aquest projecte neix d’una pregunta que es van fer els infants on es qüestionaven com arriba l’aigua a l’aixeta. Per iniciar el camí d’aprenentatge, cada infant va fer el seu esquema inicial a través d’un dibuix. Després es van crear diferents grups per posar en comú les seves idees i així arribar a fer un dibuix grupal.

Per descobrir el procés del cicle de l’aigua, a l'escola es va fer un experiment que va servir per comprendre quina és la repercussió en la vida real de l’aprenentatge realitzat. En aquest sentit, els infants van posar atenció a l’actual sequera que viu Catalunya a través d’una notícia als mitjans i a continuació se’ls va proposar buscar solucions per reduir el consum d’aigua a l’escola.

Finalment, van realitzar una exposició oral per als companys del cicle, per conscienciar-los i fer un bon ús de l’aigua.

També a l’escola Vedruna de Berga, els alumnes de primer d’ESO han realitzat el projecte ‘Les Nostres Fonts’, vinculat als ODS 3 (Salut i Benestar) i 15 (Vida d’Ecosistemes Terrestres). Aquest s'ha fet en el marc del Projecte Interdisciplinari de curs, on treballen continguts de les assignatures de Naturals i Educació Plàstica, Visual i Audiovisual.

L’objectiu del treball ha estat la creació d’un recorregut de senderisme que uneix diversos punts d’interès natural i cultural a la comarca Berguedà. Incloent-hi l’anàlisi i posterior estudi de rehabilitació d’algunes fonts naturals per tal de poder millorar les seves condicions actuals i així recuperar el seu ús o forma originals.

Una altra escola de la xarxa Vedruna, la de Puigcerdà, anirà al Global Camp amb un projecte que treballa l’ODS 13 (Acció Climàtica). Aquest s’ha treballat a educació infantil 5 a través d’un projecte interdisciplinari sobre els superherois i les superheroïnes per salvar el planeta.

En el marc d’aquest treball, els i les alumnes de la classe van consensuar uns compromisos per dur a terme petites accions per aconseguir un món més verd.

Els ODS són disset objectius de caràcter ambiental, social i econòmic que guien la implementació de l’Agenda 2030. Tots els objectius estan molt relacionats: per avançar en un cal avançar també en d’altres. Volen ser unes fites concises, fàcils de comunicar, orientades a l’acció i aplicables a tots els països.