La floració de les tulipes, un fenomen turístic al Berguedà

Als peus del Pedraforca, a Saldes, Seila Malo, propietària de Tulipmania, hi té una plantació amb més de 350 varietats de tulipes. Un cultiu que, a l'abril, durant la floració, es converteix en tota una catifa de colors. I això atreu milers de visitants, sobretot de l'àrea metropolitana, però també d'altres punts del país i, fins i tot, de l'estranger. "Els crida molt l'atenció que hi hagi aquest tipus de flor aquí, però la tulipa es cultiva des de fa segles a Europa", subratlla Seila Malo. La iniciativa, que com a molt dura un mes, s'ha convertit en tot un fenomen turístic a la comarca, on existeix una altra plantació a Capolat. I, de retruc, revitalitza bars i restaurants de la zona en un mes de temporada baixa.

Segons dades de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, la plantació de Capolat, Niudàlia, va rebre el 2023 6.1000 visitants. I Tulipmania, a Saldes, va tancar l’any amb 4.848 visitants. Són recursos que atrauen cada vegada més turistes.

La Mel València té 11 anys i aquest mes de juny farà la comunió. Abans però ha volgut fer una sessió de fotografies vestida tal com anirà el dia de la festa. I tenia clar on la volia fer: «Volia un camp de flors, i a Saldes l’he trobat. Té molt color i queda molt bé. És preciós».

El que realment costa, en realitat, és trobar un forat per fer-se la foto sense que hi hagi turistes pel mig. I és que Tulipmania s'ha convertit en tot un fenomen durant les setmanes que dura la floració, des de principis d'abril fins a finals de mes. De fet, entre setmana, la iniciativa pot atreure més de 200 visitants i, durant el cap de setmana, la xifra es dobla. I tot això en un poble amb poc més de 300 habitants censats.

La iniciativa ha servit per revitalitzar la zona i la comarca. De fet, el cultiu s'ha plantat en un camp abandonat, situat a 1.100 metres d'altitud. "Hi ha restaurants que habitualment no obren entre setmana, però ara sí que ho fan perquè saben que tindran gent que ve a veure les flors", explica l'alcaldessa de Saldes, Dolors Jiménez. I això, assegura, és important en plena temporada baixa alhora que encaixa amb la feina que el consistori està fent per desestacionalitzar el turisme.

Entre els turistes, hi ha la Montserrat Duran que visita el centre amb una setantena de veïns d'Olesa de Montserrat. "Volíem veure les flors, però ja que estem aquí aprofitarem i anirem a dinar a Gósol i al Museu de Picasso", assegura.

A la tardor, la dàlia

Seila Malo explica que la temporada més coneguda és la primavera amb les tulipes, però assegura que "encara és més espectacular" a la tardor, quan floreix la dàlia, l'altre tipus de flor que també cultiva en aquest camp. "La gent no ho coneix, però, allò sí que és un espectacle de llum i color", subratlla.