Al germà llop li toca el rebre

Cinc dies de temperatura màxima a l’olla a pressió de les tertúlies i les xarxes: la reclusió meditativa de Pedro Sánchez fa desitjable una suspensió sensorial per aïllar-nos del debat polític fins que l’Il·luminat decideixi il·luminar-nos. Mentrestant, podem reflexionar sobre altres coses. La dialèctica del llop i el pastor, posem per cas.

Sant Francesc d’Assís tenia el do de parlar amb els llops. Gràcies a aquesta facultat va dialogar amb un que tenia fregits els habitants de Gubbio. De la conversa en va sortir una proposta acceptada per les dues parts: els veïns alimentarien l’animal i aquest deixaria d’atacar els seus ramats i als pastors que els defensaven. Francesc no era només un sant, també era un bon polític, dels que solucionen problemes.

Per desgràcia la facultat de parlar amb els llops és molt infreqüent, i ningú no ha pogut anar a buscar els que habiten la península Ibèrica per fer-los una proposició similar. A manca de pacte polític, s’ha declarat la guerra. Una de les notícies enterrades per l’ocurrència de Sánchez és que el Congrés dels Diputats debatrà una llei per treure el llop de la llista d’espècies protegides, i per tant es convertirà en un objectiu legítim dels caçadors. L’autorització del llopicidi ha estat una demanda insistent dels ramaders, cansats de patir els mateixos perjudicis que els soferts habitants de Gubbio en els temps de sant Francesc.

La presa en consideració de la llei ha estat possible perquè Junts i el PNB han fet tropa amb el PP i Vox en la votació. Heus aquí el panorama: en el debat entre llops i pastors, les dretes fan costat als pastors i ramaders mentre les esquerres es mostren sensibles al futur del fratello lupo. Els llops no voten, però les ciutats estan plenes de bones persones que només els han vist a la televisió i mostren una simpatia natural cap a una vida salvatge idealitzada. La realitat és que el món rural sempre ha matat llops, des dels caçadors del conte de la Caputxeta fins el Manelic de Terra Baixa. Per alguna cosa deuria ser.