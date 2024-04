Una alumna d’ESO es tira per la finestra d’una escola de Balaguer i resulta ferida

Una alumna de 1r d’ESO de l’escola Vedruna de Balaguer es va tirar per la finestra d’un segon pis del centre aquest dimarts a la tarda. La noia, de 12 anys, va resultar ferida i va ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però no es tem per la seva vida, segons han avançat 'La Mañana' i ‘Segre’ i han confirmat fonts policials. Els fets van passar cap a les 5 de la tarda, quan els alumnes ja recollien per marxar a casa. La noia, per causes que encara es desconeixen, va pujar a una taula, es va tirar per la finestra i va caure a un pati interior del centre. Els alumnes i professors que van presenciar l’incident van avisar els serveis d’emergències. La noia va patir fractures a les cames i el maluc.

L’incident va commocionar alumnes, docents i familiars que hi havia al centre a aquella hora, just en l’horari de sortida i en ple Sant Jordi. La direcció de l’escola es va reunir immediatament per activar el protocol i ha assegurat que s’oferirà ajuda psicologia als alumnes que ho necessitin. També s’ha informat a totes les famílies del centre.

Educació lamenta els fets

El Departament d'Educació ha lamentat els fets ocorreguts i ha assegurat que des de dimarts mateix a la tarda ja es va activar l'equip de suport psicològic de l'equip de Benestar per estar bé. Els professionals de l'equip també estaran durant tot aquest dimecres a l'institut per oferir atenció psicològica i tot el suport necessari al professorat i alumnat del centre. Alhora, la inspecció educativa està fent seguiment del cas.